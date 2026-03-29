بازدید رائد فریدزاده از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده ضمن بازدید از طبقات و فضاهای آسیب دیده، در روند تولید مستندهای مربوط به جنگ رمضان و مستندنگاری که از روز نخست تجاوز آمریکا و اسرائیل آغاز شده، قرار گرفت.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر مجموعه‌های آن در این روزها گفت: این روزها، برای سرزمین و مردم ما، تجربه دشواری است. وظیفه همه ما به ویژه آنها که به زبان هنر آشنا هستند و با تصویر و سینما ارتباط دارند، ثبت واقعیت این تجاوز آشکار است.

فریدزاده حمله به ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی را در امتداد حمله به سالن های سینما، مناطق مسکونی، شهرها، معابر و ساختمان‌های تاریخی دانست و ادامه داد: این نشان دهنده ماهیت تروریستی، ضد انسانی و ضد فرهنگی این جنگ و این تجاوز آشکار است.

رئیس سازمان سینمایی با آرزوی توفیق برای نیروهای مسلح کشور و همه آنان که دل در گروی ایران دارند و این روزها مشغول کارند، گفت: برای سینماگران، مستندسازان و نمایندگان رسانه که با احساس مسئولیت و شجاعت کنار ایران ایستاده‌اند، آرزوی توفیق دارم و امیدوارم، ثبت و ضبط این تصاویر، این همدلی و این مقاومت، ادای دین شایسته‌ای به این نیروها و مردم ایران باشد.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی بامداد یک شنبه نهم فروردین ماه در حمله اسرائیل و آمریکا به میدان شهید قندی آسیب دید و بخشی از ساختمان و پلاتوها در این حمله تخریب شد.

