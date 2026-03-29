عیادت هیات رئیسه و مدیرعامل خانه سینما از «واروژ کریم مسیحی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمد مهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه ، همایون اسعدیان مدیرعامل ، علیرضا حسینی دبیر هیات رئیسه و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما عصر روز گذشته به عیادت «واروژ کریم مسیحی» کارگردان پیشکسوت سینما رفتند.



در این دیدار واروژ کریم مسیحی با تشکر از احوالپرسی و حضور مدیران خانه سینما گفت: پیش از آغاز سال‌نو به دلیل بیماری و با تشخیص پزشکان در بیمارستان بستری شده بودم و به تازگی بعد از پایان دوران نقاهت عمل جراحی مرخص شدم.

وی در این دیدار بر اهمیت فعالیت سینما و حضور پر رنگ سینماگران در این روزها تاکید کرد و افزود: خوشبختانه سینمای ایران رو به رشد است و شاهد حضور جوانان با استعداد و خلاقی هستیم که آثار قابل قبولی تولید کرده اند و باید به آنها از سوی نهادهای صنفی و دستگاه های دولتی توجه بیشتری شود.

کریم مسیحی با اشاره به مشکلاتی که برای برخی از سینماگران در ماه های اخیر بوجود آمده بود، گفت: من در جریان پیگیری های مشکلات حقوقی و قضایی هنرمندان سینما توسط مدیران خانه سینما هستم و به سهم خودم از این تلاش ها تشکر می کنم.



محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه خانه سینما نیز با اشاره به آثاری که واروژ کریم مسیحی در سینمای ایران ساخته است، بیان داشت: شما نقش پر رنگی در معرفی سینمای ایران دارید و هر کدام از آثارتان نشان دهنده اهمیت تفکر و توجه به فیلمنامه پیش از روشن کردن دوربین است.



همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز گفت: همانطور که بارها گفته‌ام یکی از وظایف اصلی خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی، احوالپرسی و پیگیری روند درمانی هنرمندان است و ما نیز به اندازه توان خود در این زمینه تلاش می کنیم.



علیرضا حسینی نیز با تایید سخنان واروژ کریم مسیحی درباره حضور پر رنگ سینماگران گفت: خوشبختانه فیلمسازان همچنان در رویدادهای مهم کشور حضور دارند و این روزها شاهد هستیم که گروهی از مستندسازان با ساخت آثار مستند ، وقایع این روزها را ثبت می کنند.

