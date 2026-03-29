پیام رئیس رسانه ملی در پی شهادت فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین

رئیس رسانه ملی با صدور پیامی به مدیر شبکه المیادین، شهادت فاطمه فتونی خبرنگار این شبکه را تسلیت و تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است: 

جانب إدارة قناة المیادین الموقرة
نتقدم من جانبکم بأسمى آیات التبریک والعزاء بشهادة الزمیلة فاطمة فتونی فی الاعتداء الصهیونی الغادر الذی استهدف کل جسم الإعلام المقاوم الذی جسدته الزمیلة الشهیدة التی وقفت بجرأة فی المیدان لنقل حقیقة الإجرام الصهیونی ووحشیته فی محاولته لاغتیال الکلمة الحق بهدف إسکات هذا الصوت الذی نعتبره جزءا من المعرکة ضد الأعداء الأمیرکیین والصهاینة الیوم. 
کما نتقدم بالعزاء والتبریک لعائلة الشهیدة فاطمة فتونی ولکل الزملاء فی قناة المیادین معاهدین الله تعالى على الاستمرار بالمواجهة فی ساحات الإعلام المقاوم مهما بلغت التضحیات
بیمان جبلی
المدیر العام لهیئة الإذاعة والتلفزیون 
فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران 

ترجمه پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 
مدیریت محترم شبکه المیادین
با نهایت تأسف و تأثر، شهادت همکارمان، فاطمه فتونی را در حمله خائنانه صهیونیستی که کل بدنه رسانه مقاومت را هدف قرار داد، تبریک و تسلیت می‌گویم. این شهادت کل بدنه رسانه‌ای مقاومتی را هدف قرارداد که مظهر آن خون همکار شهیدمان بود که شجاعانه در میدان ایستاد تا حقیقت جنایات صهیونیستی و وحشیگری آن‌ها را در تلاش برای ترور کلمه حق، با هدف خاموش کردن این صدا که ما آن را بخش جدایی‌ناپذیر نبرد علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی می‌دانیم، بیان کند.
 همچنین شهادت پرافتخار این عزیز را به خانواده شهید و همه همکارانمان در شبکه المیادین تسلیت و تبریک می‌گوییم و از خداوند متعال توفیقات رسانه‌های مقاومت درمقابله بادشمنان آمریکایی صهیونیستی را مسئلت دارم. 

پیمان جبلی 
رئیس سازمان صداوسیما

