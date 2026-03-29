فرصتی نو برای معرفی طب رزم با همکاری موزه دفاع مقدس در قاب شبکه سلامت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ویژه برنامه تلویزیونی «شمسا» (شبکه مردمی سلامت ایران) با هدف ترویج دانش سلامت، طب رزم و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، به صورت روزانه از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود. این برنامه با تهیه‌کنندگی نهضت رسانه‌ای سلامت و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تولید شده و نوید پورحقیقی کارگردانی آن را بر عهده دارد.

این برنامه تلاش می‌کند با نگاهی علمی و کاربردی، ظرفیت‌های طب رزم و نقش آن در ارتقای توان فردی و اجتماعی را برای مخاطبان تشریح کند. در این برنامه جمعی از اساتید برجسته حوزه سلامت جسم و روان حضور دارند؛ از جمله: دکتر حسن اکبری، دکتر علی‌اصغر زنده‌دل، دکتر داوود نودهی، دکتر سیامک طهماسبی، دکتر شاهین فرهنگ، دکتر غلامرضا کردافشار و…

همچنین گروهی از متخصصان روانشناسی، پزشکان فعال در حوزه طب رزم و پژوهشگران تاب‌آوری اجتماعی نیز در بخش‌های مختلف برنامه حضور خواهند داشت و به ارائه راهکارهای کاربردی برای ارتقای سلامت فردی و جامعه می‌پردازند.

این برنامه که از روز نخست فروردین ماه امسال به روی آنتن رفته؛ همه‌روزه از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود و سعی دارد با رویکردی علمی، جذاب و قابل‌فهم برای عموم، نقش مهمی در افزایش آگاهی سلامت‌محور در جامعه ایفا کند.

