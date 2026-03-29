سفر سرخ در جنگ رمضان ؛ هنرمندان سنگ تمام گذاشتند

به گزارش ایلنا، تعدادی از هنرمندان عرصه تئاتر و سینما با همراهی معاون امور هنری وزیر فرهنگ با حضور در پایگاه مرکزی انتقال خون استان تهران اقدام به اهدای خون با هدف کمک به مصدومان جنگ رمضان در قالب پویش سفر سرخ کردند.

در ادامه پویش سفر سرخ جمعی از هنرمندان فعال عرصه تئاتر و سینما به همراه مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ شامگاه روز شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵ با حضور در پایگاه مرکزی انتقال خون استان تهران اقدام به اهدای خون با هدف کمک به مصدومان جنگ رمضان کردند.

اتابک نادری بازیگر تئاتر و سینما در توضیح این پویش مردمی گفت : سفر سرخ از جمله پویش های ملی است که طی سال های اخیر با هدف کمک به مصدومان سفرهای نوروزی در حوزه اهدای خون انجام می شود . اما امسال به واسطه جنگ تحمیلی رمضان شرایط متفاوت شد و عمده اهداف پویش معطوف به این اتقاق تاریخی شد.

وی افزود : طبیعتا در این زمینه نیاز بود که نهادها و مجموعه های فرهنگی هنری نیز در این پویش همراهی داشته باشند که در این چارچوب جامعه هنرمندان، خانه تئاتر، انجمن هنرهای نمایشی ایران و انجمن هنرهای نمایشی استان ها اعلام آمادگی کردند و هم زمان با ایام منتهی به روز ملی هنرهای نمایشی به پایگاه های اهدای خون سراسر کشور مراجعه و در قالب این پویش فرآیند اهدای خون را انجام دادند . مسیری که به اعتقاد من کوچک ترین کاری است که می توان برای مجروحان این جنگ تحمیلی کرد تا بتوانیم مردم عزیز را برای حضور در امر خیرخواهانه و انسان دوستانه اهدای خون ترغیب کنیم.

بر اساس این گزارش مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا استادی ، سیروس همتی ، اتابک نادری ، ارمغان بهداروند و سامان خلیلیان از جمله افرادی بودند در این برنامه حضور پیدا کردند.

