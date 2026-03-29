اظهارات رابرت دنیرو در محکومیت دونالد ترامپ و ساختار قدرت پیرامون او؛
«صدای هالیوود» در برابر «پادشاه ترامپ»: زمان گفتن نه به دونالد ترامپ است
دنیرو در سخنرانیهای متعدد خود درصدد این است که سکوت مردم و نخبگان آمریکایی را در برابر آنچه او «رهبر فاسد» میخواند، بشکند و آنها را به اقدام جمعی فرا بخواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رابرت دنیرو در تازهترین اظهارات خود با لحنی تند و صریح خواستار توقف روند قدرتگیری مجدد رئیسجمهور اسبق آمریکا شد. او با بهکارگیری تعبیر «پادشاهان» برای ترامپ و متحدانش، ماهیت اقتدارگرایانه جریان سیاسی مورد حمایت او را نشانه گرفت: زمان گفتن نه به پادشاهان است. زمان گفتن نه به دونالد ترامپ است.
این بازیگر آمریکایی در سخنرانی خود اظهار داشت: ما به اندازه کافی تحمل کردهایم. هیچ رهبر فاسدی نباید خودش و دوستان طبقه اپستین را ثروتمند کند. باید جلوی ترامپ گرفته شود. او نمیتواند تمام کارهای وحشتناکی که انجام داده بدون همکاری کنگره و اوباش در دولتش انجام دهد.
در واقع دنیرو با انتخاب واژه «پادشاهان» فراتر از یک نقد سیاسی ساده حرکت کرد. او به این نکته اشاره دارد که ترامپ و اطرافیانش تلاش دارند ساختارهای دموکراتیک آمریکا را به سمت نظامی غیررسمی اما شخصیمحور سوق دهند که در آن، وفاداری به فرد جایگزین قانون و نهادها میشود. این اصطلاح در ادبیات سیاسی آمریکا، به ویژه پس از تلاشهای ترامپ برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات ۲۰۲۰، به یک هشدار رایج تبدیل شده است.
همچنین ارجاع دنیرو به «دوستان طبقه اپستین» اشاره به پرونده شرمآور جفری اپستین، سرمایهدار فاسد و شبکههای فاسد پنهان قدرت در آمریکاست. او با این اشاره تلاش دارد نشان دهد که فساد در جریان نزدیک به ترامپ، یک پدیده فردی نیست، بلکه ساختاری است که در آن ثروت، قدرت و بیقانونی درهم تنیده شدهاند.
اما مهمتر از توصیفی که دنیرو برای ترامپ و شبکه فساد اپستینی بهکار برده، شریک دانستن کنگره در این اقدامات شرمآور و سراسر فاسد است. او گفته: ترامپ نمیتوانسته اقدامات خود را به تنهایی پیش ببرد و «همکاری کنگره و اوباش در دولت» بود که زمینه را فراهم کرد.
دنیرو در سخنرانیهای متعدد خود درصدد این است که سکوت مردم و نخبگان آمریکایی را در برابر آنچه او «رهبر فاسد» میخواند، بشکند و آنها را به اقدام جمعی فرا بخواند.