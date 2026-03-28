به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از برگزاری گسترده بازارچه‌های نوروزی صنایع‌دستی در اماکن و محوطه‌های تاریخی کشور خبر داد و اظهار کرد: فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی ایران، حتی در شرایط دشوار و فضای متاثر از جنگ، همچنا ؛ن با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خود به فعالیت ادامه داده و نقش مؤثری در پویایی اقتصاد فرهنگ ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت این بازارچه‌ها از ۲۵ اسفندماه سال گذشته افزود: نزدیک به یک‌هزار فعال صنایع‌دستی از سراسر کشور در این رویداد فرهنگی و اقتصادی حضور یافته‌اند و آثار و دستاوردهای هنری خود را در معرض دید عموم مردم و گردشگران قرار داده‌اند؛ اقدامی که در عین معرفی ظرفیت‌های اصیل هنر ایرانی، به رونق اقتصاد هنرمندان نیز کمک می‌کند.

اوجانی با تشریح آمارهای ثبت‌شده در هفته نخست نوروز ۱۴۰۵ بیان کرد: بازارچه‌های نوروزی صنایع‌دستی در ۱۸۵ منطقه کشور با برپایی ۷۸۲ غرفه و ۱۰۱۵ کارگاه صنایع‌دستی در ۲۰ استان برگزار شده است. این بازارچه‌ها در مجموع میزبان ۷۵ هزار و ۴۲۱ بازدیدکننده بوده است.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت این بازارچه‌ها در تقویت زنجیره تولید، عرضه و معرفی صنایع‌دستی کشور تصریح کرد: برگزاری این رویدادها در بازارچه‌های دائمی و موقت، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان، بستری مؤثر برای معرفی هویت فرهنگی و هنری ایران به جامعه و گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در هفته دوم نوروز، با افزایش حضور مردم در اماکن تاریخی و بازارچه‌های صنایع‌دستی، شاهد استقبال گسترده‌تر از تولیدات هنرمندان ایرانی باشیم و این رویدادها بیش از پیش به عنوان نمادی از پویایی فرهنگی، تاب‌آوری اجتماعی و استمرار زندگی هنری در کشور جلوه‌گر شوند.

