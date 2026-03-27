بیانیه مرکز هنرهای نمایشی سوره به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، به مناسبت هفتم فروردین ماه، روز ملی هنرهای نمایشی از سوی مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری بیانیه‌ای بدین شرح منتشر شد:

«أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ؟

أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ؟!»

بنگرید به نیای محمد نبی‌الله و رویارویی‌اش با ابرهه که گویی نور در مقابل تاریکی مطلق بود.

بنگرید به عصای موسا که از هم می‌شکافد نیل، تا بگذرند فرزندان اسرائیل و از پس، در خود کشد فرعونیان را…

بنگرید به ابراهیم در آتش و سلیمان و تخت روان‌اش…

انگار هنر نمایش بستری‌ست برای تصویر و عینیت تاریخ، به روایت خلاق از کلام حق.

و قصص قرآن، این معجزت بی‌بدیل، گواه این انگاره‌است.

ما در قصه‌ها خود را جای قهرمان می‌گذاریم، و در نمایش، قهرمان و ضد قهرمان را روبرویمان به چشم می‌بینیم. هنر نمایش، جهان جان‌بخشیدن به روایت‌هاست.

و اما. .

اکنون که روزگار جنگ روایت‌هاست، تئاتر ایران با تکیه بر امید، مردم و صد البته ایمانی منتج به تعهد در هنر، روایت‌های صادقانه را به صحنه خواهد برد.

ایران، سرزمین قهرمانان است و قرآن که حافظ اوست هم، چنین است.

اگر جهان و جهانیان پیش‌تر ناظر بر تحمیل بارش خصم بر ملت بزرگ و تاریخ‌مند ایران بود، امروز تحسین‌گر و خیره به این عهد تماشایی ماست؛ که نام‌اش هنر نمایش است.

سالیان بسیار است که هم‌زمان با هفتم فروردین‌ماه از تقویم شمسی را، روز جهانی تئاتر دانسته‌اند که نماد پیوند هنرمندان این عرصه در سراسر جهان است و ما نیز در کنار و پشتیبان هنرمندان فهیم و آگاه به روزگار خویش، استوار بر بزنگاه تاریخ و مردان و زنان سرزمین‌مان، ایستاده کنار قهرمانان امروز خویش، بذر امید و عشق به ایران‌مان را در صحنه‌های امروز و فردای نمایش ملّی خود خواهیم کاشت.

باری؛ هنر نمایش، تجلی حقیقت تاریخ است در صحنه خلاقیت و تئاتر ملی، تجلی امید، انعکاس همبستگی و تبلور ایستادگی است.

