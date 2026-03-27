پربازدیدترین اماکن تاریخی ایران در هفته نخست نوروز ۱۴۰۵ معرفی شدند/ تداوم حیات فرهنگی در میانه تهدیدات دشمنان آمریکایی-صهیونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی داده‌های آماری از روند سفرهای نوروزی تا پایان روز ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، علیرغم شرایط خاص کشور و تداوم تهدیدات ناشی از تجاوزات اخیر آمریکایی-صهیونی، جریان سفر و بازدید از اماکن تاریخی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با حضوری معنادار از سوی مسافران نوروزی همراه بوده است؛ حضوری که می‌توان آن را به‌مثابه کنش فرهنگی جامعه ایرانی در صیانت از هویت تاریخی و تمدنی تحلیل کرد.

در این میان، ۱۵ اثر تاریخی و فرهنگی کشور بیشترین میزان بازدید را در هفته نخست نوروز به خود اختصاص داده‌اند؛ آثاری که هریک به‌عنوان گره‌گاه‌های هویتی، نقش مهمی در بازتولید سرمایه فرهنگی و تقویت پیوندهای اجتماعی ایفا می‌کنند.

بر اساس این گزارش، باغ شاهزاده ماهان کرمان، باغ فین اصفهان و طاق بستان کرمانشاه در صدر فهرست پربازدیدترین اماکن تاریخی قرار دارند؛ آثاری که به‌واسطه جایگاه ممتاز در حافظه تاریخی و جذابیت‌های بصری، همواره از کانون‌های اصلی توجه گردشگران بوده‌اند.

در ادامه، موزه سنت استپانوس آذربایجان‌شرقی، مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه فارس، ارگ بم کرمان و قلعه رودخان گیلان نیز با ثبت آمار بالای بازدید، جایگاه خود را به‌عنوان مقاصد مهم گردشگری تثبیت کرده‌اند. همچنین موزه میراث روستایی گیلان، با رویکرد مردم‌نگارانه و بازنمایی زیست‌بوم بومی، توانسته سهم قابل‌توجهی از استقبال گردشگران را به خود اختصاص دهد.

در این فهرست، اماکن واجد ارزش‌های هویتی و ادبی همچون آرامگاه فردوسی در خراسان رضوی و مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه فارس نیز حضور دارند که نشان‌دهنده پیوند عمیق میان گردشگری و ادبیات کلاسیک ایران است. همچنین مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم میراث معنوی و عرفانی کشور، در میان مقاصد پربازدید قرار گرفته است.

از دیگر اماکن مورد استقبال می‌توان به حمام گنجعلی‌خان کرمان و موزه نادری خراسان رضوی اشاره کرد که هر یک به‌واسطه روایت‌گری تاریخی و معماری منحصربه‌فرد، نقش مهمی در جذب گردشگران ایفا کرده‌اند. در کنار این موارد، عمارت عالی‌قاپو اصفهان و خانه بروجردی‌های کاشان نیز به‌عنوان نمونه‌های شاخص معماری ایرانی، در جمع پربازدیدترین‌ها قرار گرفته‌اند.

