باید زیر چتر وطن بمانیم/ فیلم ساختیم تا زندگی را تمرین کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، سجاد پهلوان‌زاده کارگردان اپیزود «نسخه نهایی» از سریال «اهل ایران» همزمان با اتمام کار خود یادداشتی را درباره جنگ رمضان و ساخت یک قسمت از این سریال زیر حملات ناجوانمردانه آمریکایی_صهیونی به تهران منتشر کرد.



متن یادداشت به شرح زیر است:



«به نام ایران



فقط باید نام مقدس ایران را زمزمه کنیم

فقط باید نام مقدس ایران را فریاد بزنیم

فقط باید از ایران و ایرانی بگوییم



در روزهای گذشته زیر بمباران شهر

عزیزمان تهران، فیلم ساختیم

تجربه‌ای که شاید فکرش را هم نمی‌کردیم؛

روزی جنگی باشد و دوربینی روشن شود



فیلم ساختیم

تا زندگی را تمرین کنیم

تا استعدادهایی در بمباران شکوفا شوند

باید بودن و ماندن را تمرین کنیم



در جهانی که

به جوان جانباز ما در دوربین نگاه

می‌کنند و می‌خندند

به مردم ما از خانه‌های مسکونی

تا پای لانچر رحم ندارند

دانش آموزان میناب را نادیده میگیرند

به خون ایرانی بی‌حرمتی می‌کنند

پاکبان مظلوم ما را می کشند؛

باید کنار هم بایستیم



حتما اختلاف نظرهایی داریم

حتما دلزدگی‌هایی داریم

اعتراض‌ها…

بغض‌های در گلو‌ مانده

اما ایران برای ماست

برای همه…



باید زیر چتر وطن بمانیم

باید نام مقدس ایران را فریاد بزنیم...»



سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه می‌شود. مهدی یزدانی‌خرم نیز سرپرست نویسندگان این اثر است.

