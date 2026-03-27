پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی در هفت استان/ با طنین «تئاتر ملی؛ تجلی امید، تبلور ایستادگی و انعکاس همبستگی»
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی سوره با همکاری معاونت راهبری استانهای حوزه هنری به میزبانی استانهای اصفهان، گیلان، لرستان، هرمزگان، تهران، خراسان رضوی و گلستان هفتم فروردین ماه، پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی را با شعار «تئاتر ملی؛ تجلی امید، تبلورِ ایستادگی و انعکاسِ همبستگی» برگزار میکند.
اجرای نمایش های حماسی، میدانی، آئینی، پرفورمنس، نقالی و پردهخوانی، سنج و دمام و ... در موکبهای مردمی، بناهای تاریخی تخریب شده، گلزار شهدای جنگ رمضان، میدانهای اصلی شهرها و ... تنها گوشهای از برنامههای روز ملی هنرهای نمایشی است که از ۷ تا ۹ فروردین ماه در استانهای ذکر شده برگزار میشود.
تجلیل از خانواده شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ تحمیلی رمضان و همچنین پاسداشت از پیشکسوتان هنرهای نمایشی استانها و تقدیر از هنرمندان فعال جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ تحمیلی رمضان و اهدای خون توسط هنرمندان تئاتر از دیگر بخشهای ویژه برنامه روز ملی هنرهای نمایشی خواهد بود.