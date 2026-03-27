پیام مدیرعامل بنیاد رودکی به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی
همزمان با ۷ فروردین روز ملی هنرهای نمایشی، مدیرعامل بنیاد رودکی با صدور پیامی این مناسبت را گرامیداشت.
به گزارش ایلنا، محمد الهیاری فومنی همزمان با ۷ فروردین روز ملی هنرهای نمایشی، با صدور پیامی این مناسبت را گرامیداشت.
او نوشته است؛
۷ فروردین، روز پاسداشت هنرهای نمایشی، فرصتی برای ارج نهادن به هنرمندانی است که صحنه را به آیینهای از زندگی، اندیشه و احساس انسان بدل میکنند و با زبان بدن، کلام، نور و حرکت روایتگر حقیقتهای پنهان و آشکار جامعهاند.
هنر نمایش، هنری زنده و همنفس با مخاطب است؛ هنری که در آن هر صحنه مجالی برای تأمل در تجربههای انسانی و هر اجرا، پلی میان هنرمند و تماشاگر میسازد. این هنر در تاریخ فرهنگ این سرزمین همواره بستری برای اندیشهورزی و بازتاب زیباییها و دغدغههای انسانی بوده است.
بنیاد رودکی بعنوان خانهای برای بالیدن هنر و هنرمندان نیز مفتخر است که در طول سال، در تالارهای خود میزبان اجراهای متنوع هنرمندان تئاتر و هنرهای نمایشی باشد و سهمی در بالندگی و پویایی این هنر ارزشمند ایفا کند.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز هنرهای نمایشی، برای هنرمندان، این عرصه که همواره چراغ صحنه را روشن نگاه میدارند، توفیق و درخشش روزافزون آرزو دارم