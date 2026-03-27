به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از انیمیشن‌های پربازدید این روزها داستان بسیار کوتاهی از قدرت فرزندان ایران زمین دربرابر ابرقدرت آمریکا را به تصویر می‌کشد.

روزهای سخت تجاوز و جنگ که می‌گذرد، میان کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران، شیراز، اصفهان و همه جای این سرزمین، معجزه‌ای در جریان است: کودکانی که هنوز الفبا را کامل یاد نگرفته‌اند، اما نام «آمریکا» را با معنای «تهدید» می‌شناسند و با قلم‌های رنگی خود نقاشی می‌کشند: «ما نمی‌ترسیم.»

داستان واقعی از یک کلاس درس در جنوب تهران روایت می‌شود: معلم می‌پرسد «اگر فردا جنگ شود، چه کار می‌کنید؟» دست کوچک پسربچه‌ای بلند می‌شود. با لهجه شیرین جنوبی می‌گوید: «آقا اجازه، من پرچم ایران را می‌کشم روی سینه‌ام، بعد می‌ایستم جلوی خونه‌مون. اگه خواستن رد بشن، اول از رو من باید رد بشن.»

کلاس ساکت می‌شود. معلم بغض می‌کند.

آمریکا از چه می‌ترسد؟

نه از موشک‌های بالستیک. نه از ناوهای جنگی. آمریکا از نسلی می‌ترسد که در مدرسه یاد گرفته «نه» گفتن به زورگو را. از کودکی که در آغوش مادر، شعر «مرگ بر آمریکا» را زمزمه می‌کند و نمی‌داند این یعنی چه، اما می‌داند یعنی «ما سرمان را خم نمی‌کنیم.»

پنتاگون در گزارش‌های محرمانه‌اش نوشته: «نقطه آسیب‌پذیری ایران، تحریم‌ها و فشار اقتصادی است.» اما غافل از اینکه کودکان ایران در این تحریم‌ها بزرگ شده‌اند و هر روز قوی‌تر از دیروز.

قهرمانان کوچک چه می‌کنند؟

یکی نقاشی می‌کشد: خورشیدی که پرچم ایران روی آن نقش بسته، زیرش نوشته «آمریکا برو گمشو».

یکی دیگر با تکه‌های چوب، یک تانک درست کرده و رویش نوشته «این تانک ساخت ایران است».

یکی در بازی فوتبال محله، تیمش را «شهدای دفاع مقدس» نام گذاشته.

آن‌ها نمی‌دانند تحریم یعنی چه. اما می‌دانند کسی که به خانه همسایه‌شان موشک بزند، دشمن است. و دشمن را دوست ندارند. این کودکان، یک روز بزرگ می‌شوند. همان نسلی که امروز با سرنوشت تلخ تحریم بزرگ می‌شوند، فردا در دانشگاه‌های ایران مهندس هوافضا، متخصص هسته‌ای، یا فرمانده دفاع از کشور می‌شوند.

آمریکا می‌داند: شما می‌توانید یک نسل را تحریم کنید، اما نمی‌توانید مقاومت را از یک نسل بگیرید.

پایان شیرین

کودکان ایران، بزرگ‌ترین نیروهای مقاومت این مرز و بوم هستند. نسلی که حتی اگر هیچ‌چیز نداشته باشد، یک چیز دارد: غروری که با هیچ بمبی نمی‌توان آن را از بین برد.

