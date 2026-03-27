تکرار طوفان شن اینبار در جنوب؛
شنهای سیاه خارک آماده بلیعدن سربازان آمریکایی هستند...
هرگونه عملیات زمینی گسترده در ایران نه تنها به پیروزی نظامی آمریکا و متحدان عرب آن منجر نخواهد شد، بلکه منطقه را وارد دورهای از بیثباتی بیسابقه و ویرانگر برای متجاوزان خواهد کرد. شکست قطعی در کمین هرگونه ماجراجویی نظامی در ایران است لذا نانسی میس و سایر مخالفان جنگ در کنگره آمریکا به درستی نسبت به این واقعیت هشدار میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آمریکا و متحد عربیاش ـ بخوانید امارات ـ این روزها مشغول رویابافی تازهای برای رسیدن به جزایر ایرانی هستند! و ترامپ که پیش از این بارها نشان داده برای اظهارات کارشناسان سیاسی خود ارزشی قایل نیست، اینبار هم خود را غرق در توهم دیگری با گزینه تازهای ـ اشغال زمینی ایران ـ کرده است.
کارشناسان آمریکایی چه میگویند:
تجربه ۳۰ سال مطالعه در مورد اجبار و ارعاب نظامی نشان میدهد؛ طرح تصرف خارک به منظور اعمال فشار بر ایران خیالی واهی است و در راستای استراتژی جنگ اقتصادی آن عمل میکند. (رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو)
من نمیخواهم تفنگداران دریایی آمریکا را در شنهای سیاه جزیره خارک از دست بدهم. من حاضر نیستم ایران را به افغانستان بعدی یا جنگ بعدی عراق تبدیل کنم. (نانسی میس، نماینده جمهوریخواه کارولینای جنوبی)
اگرچه در میان مشاوران ترامپ، سیاستمداران متوهمی هم هستند که به ترامپ برای انجام این عملیات زمینی دلگرمی میدهند:
به رئیسجمهوری ترامپ میگویم که چند هفته دیگر همین مسیر را ادامه بده. جزیره خارک را در اختیار بگیر، جایی که همه منابع آنها برای تولید نفت قرار دارد، کنترل آن جزیره را به دست بگیر و بگذار این رژیم بهتدریج از پا بیفتد. (لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی)
براساس گزارشهای رسانههای آمریکایی، گزینههای نظامی مورد بررسی دولت ترامپ عبارتند از:
اشغال یا محاصره جزایر ایرانی،
توقیف یا مسدود کردن کشتیهای صادرکننده نفت ایران
این گزینهها هر دو نیازمند حضور مستقیم نیروی زمینی آمریکا هستند و پنتاگون از همین رو به دنبال استقرار سربازان خود در منطقه است. در این میان برخی رسانههای آمریکایی مانند CNN از منابع اطلاعاتی آمریکا عنوان میکنند که:
ایران در هفتههای اخیر دفاع از جزیره خارک را به شدت افزایش داده است.
مینهای زمینی در سواحل و مناطق مستعد پیادهشدن نیروهای مهاجم کارگزاری شده است.
سامانههای پدافند هوایی پیشرفته در منطقه مستقر شدهاند.
نیروهای نظامی در جزیره مستقر شده است.
ایران بارها اعلام کرده است؛ هر کشور عربی که خاک، پایگاههای نظامی یا حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار دهد، هدف مشروع پاسخ نظامی قرار خواهد گرفت ـ محمدباقر قالیباف: «اگر دشمن از خط قرمز عبور کند، تمام زیرساختهای حیاتی کشورهای خاص در منطقه هدف حملات بیامان قرار خواهد گرفت.» ـ پاسخ قاطع ایران با توجه به توان موشکی بالای آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس را در موقعیت بسیار آسیبپذیری قرار میدهد.
کشورهای عربی منطقه باید به این پرسش پاسخ دهند که؛ آیا همراهی با یک جنگ زمینی در ایران که احتمال موفقیتی برای آن وجود ندارد، به نفع امنیت ملی آنهاست؟
تجربه نشان داده است که پایگاههای نظامی میزبان نیروهای آمریکایی به ویژه در قطر، بحرین، امارات، عربستان و کویت اهدافی آسان برای موشکهای ایرانی بودهاند لذا این توان برای از بین بردن زیرساختهای کشورهای میزبان نیز هرگز دور از واقعیت نیست.
باتوجه به تجارب تلخ گذشته، کشورهای عربی منطقه که از تمایل خود برای مشارکت فعال در یک جنگ زمینی علیه ایران خبر دادهاند، باید پیشاپیش شکست قطعی عملیات زمینی خود را به عنوان نتیجه تجاوز زمینی پذیرفته باشند. چراکه ایران باتوجه به گسترهی جمعیتی، وسعت جغرافیایی، توان نظامی و انسجام سیاسی با تمامی کشورهایی که آمریکا در دهههای اخیر به آنها حمله کرده است، تفاوتهای اساسی دارد.
تی خوشبینانهترین سناریوهای نظامی حاکی از آن است که عملیات زمینی در ایران با تلفات سنگین نیروهای مهاجم همراه خواهد بود و جزیره خارک با دفاع مستحکم خود میتواند به «استالینگراد خلیج فارس» تبدیل شود و هزاران کشته برای نیروهای مهاجم به همراه آورد. فراتر از آن، جنگ زمینی در ایران به معنای درگیری با یک ارتش نظامی منسجم همراه با پشتیبانی بالای مردمیست که تجربه جنگ هشتساله با عراق را در کارنامه خود دارند.
حمله زمینی به ایران به معنای بازشدن پای بازیگران منطقهای تازهای ـ بخوانید انصاالله یمن ـ درکنار حزبالله لبنان با دهها هزار موشک دقیقالاصابت به سمت اهداف حیاتی در فلسطین اشغالی و پایگاههای آمریکایی در منطقه و گروههای مقاومت عراقی با تجربه عملیاتهای چریکی علیه نیروهای آمریکایی است.
پس باید گفت سخنان نانسی میس با تکیه بر تجارب تاریخی آمریکا در عراق و افغانستان و با درک تفاوتهای بنیادین ایران با این کشورها، به درستی عنوان شده که هرگونه عملیات زمینی در ایران به فاجعهای بزرگتر از جنگهای گذشته منجر خواهد شد. چراکه در صورت بروز هرگونه تجاوزی، جزیره خارک ـ که برخی راهبران نظامی آمریکا آن را هدفی آسان میپندارند ـ به تلهای استراتژیک تبدیل خواهد شد که هزاران کشته و مجروح برای نیروهای مهاجم به همراه خواهد آورد. کشورهای عربی منطقه نیز اگر دچار توهم همراهی با چنین ماجراجویی شوند، بیش از هر بازیگر دیگری آسیب خواهند دید، چراکه تأسیسات حیاتی و ثبات سیاسی آنها نخستین اهداف پاسخهای متقابل ایران خواهد بود.