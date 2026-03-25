به گزارش ایلنا، فرزاد حسنی نوشت:



«در تمام این چهار هفته پیگیر حضور بر روی آنتن صداوسیما بودم. با وجود تلاش‌های مدیران محترم رسانه فقط به دلیل مخالفت شخصی یک نفر این امکان فراهم نشد.



به تمامی همکاران شجاع و ارجمندم در رسانه ملی که در این زمانه غیرت‌خیز لحظه‌ای در انجام وظیفه انسانی و میهنی خود کوتاهی نکردند افتخار می‌کنم.



با قلب هزار پاره از داغ شهیدانمان در برابر عظمت سربازان ایران سر تعظیم فرود می آورم و دستان شیر مردان ایرانی در پشت لانچرها و پروازدهندگان پهپادها را می‌بوسم.»

