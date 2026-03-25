سرزمین مادری با صدای صادق شیخ زاده منتشر شد+صوت

به گزارش ایلنا، قطعه سرزمین مادری به آهنگسازی محسن جلیلی و شعر انوش معظمی با آواز صادق شیخ زاده در پاسداشت مقام وطن در روزهای پر التهاب جنگ رمضان در دسترس مخاطبین قرار گرفت.

تنظیم این قطعه توسط محسن جلیلی و بهنام جهان بیگلو اتفاق افتاده است و طراحی کاور را وحیده وثوق زاده عهده داری نموده است

این اثر در گونه موسیقی تلفیقی با درون مایه حماسی و مطلع (سرزمین مادری، بخند) اثر تازه‌ای به سبب شعر و انتخاب ملودی آواز و تنظیم محسوب میشود

