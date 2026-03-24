«اسفند» به آنتن شبکه سه رسید / بازخوانی عملیات خیبر در قاب تلویزیون
فیلم سینمایی «اسفند» با محوریت بخشی از زندگی شهید علی هاشمی و طراحی عملیات خیبر، در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ از شبکه سه سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، فیلم سینمایی «اسفند» به نویسندگی و کارگردانی دانش اقباشاوی و تهیهکنندگی مرحوم جلیل شعبانی و مهاجر توحیدپرست، چهارشنبه ۵ فروردین ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما پخش و ساعت ۱۰ روز بعد بازپخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «اسفند» که محصول مشترک سازمان هنری رسانهای اوج و بنیاد سینمایی فارابی است، روایتی از مقطعی مهم در زندگی شهید علی هاشمی را به تصویر میکشد، فرماندهای که نقش مؤثری در شناسایی و طراحی عملیات خیبر در قرارگاه سری نصرت ایفا کرده است.
پخش فیلم سینمایی «اسفند» در تقارن با فضای این روزها که با عنوان «جنگ رمضان» شناخته میشود، امکان بازخوانی تجربه هشت سال دفاع مقدس را در نسبت با تحولات جاری فراهم میکند.