به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که حضور معاون گردشگری و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور برای تقویت امید، آرامش و همبستگی ملی تاکید کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های گسترده فعالان حوزه خدمات سفر در سراسر کشور اظهار کرد: سرمایه انسانی متعهد و همراه، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام اجرایی کشور است که در شرایط مختلف، نقش‌آفرینی مؤثر خود را به‌خوبی نشان داده است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت تحلیل صحیح از وضعیت موجود افزود: اینکه ما در کجای این معادله ایستاده‌ایم و چگونه باید نقش خود را ایفا کنیم، مسئله‌ای راهبردی و تعیین‌کننده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ارزیابی‌های نادرست دشمنان آمریکایی-صهیونی از جامعه ایران تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطای راهبردی دشمنان، ضعف در شناخت جامعه‌شناختی ایران است. آنان هرگز درک نکرده‌اند که در مواجهه با تهدید خارجی، عنصر مقاومت در جامعه ایران فعال می‌شود، وفاداری ملی تقویت شده و قدرت ملی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

او ادامه داد: برخلاف تصور آنان، هرچه فشار خارجی افزایش یابد، به همان میزان مقاومت اجتماعی نیز تقویت می‌شود. تجربه‌های تاریخی و مشاهدات میدانی نشان داده است که جامعه ایران در بزنگاه‌های حساس، به‌جای فروپاشی، به سمت انسجام و همگرایی حرکت می‌کند.

او همچنین با تبیین نقش مولفه «ایران» در تقویت مقاومت ملی گفت: یکی از متغیرهای مغفول در محاسبات دشمن، مفهوم عمیق و تاریخی «ایران» است. ایران یک هویت تمدنی ریشه‌دار است که در طول تاریخ، نه‌تنها دچار استحاله نشده، بلکه مهاجمان را نیز در خود هضم و دگرگون کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نمونه‌های تاریخی افزود: حتی در دوره‌هایی مانند حمله مغول، این فرهنگ ایرانی بود که در نهایت بر ساختار فرهنگی مهاجمان تأثیر گذاشت. این نشان‌دهنده عمق و قدرت نرم تمدن ایرانی است که امروز نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مقاومت ملی مورد توجه قرار گیرد.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت ایجاد بسترهای آرامش در جامعه تاکید کرد و گفت: ایجاد امنیت روانی و آرامش در خانواده‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تقویت مقاومت ملی است. ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم در عین مواجهه با فشارهای بیرونی، احساس ثبات و اطمینان داشته باشند.

او در ادامه با اشاره به نقش مکمل قدرت اجتماعی و توان نظامی اظهار داشت: قدرت ملی ایران بر دو پایه اساسی استوار است؛ یکی قدرت اجتماعی و دیگری توان دفاعی. این دو مکمل هم‌اند؛ به‌گونه‌ای که بدون پشتوانه اجتماعی، توان نظامی کارآمد نخواهد بود و بدون قدرت دفاعی نیز، امنیت اجتماعی پایدار شکل نمی‌گیرد.

صالحی‌امیری با تبیین جایگاه مفهوم «ایران» در معادلات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: ایران، یک هویت زنده و پویاست که در طول تاریخ، توانسته است پیوندی عمیق میان نسل‌ها ایجاد کند. این هویت، امروز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت‌کننده انسجام ملی عمل می‌کند.

او با تاکید بر نقش سیاست‌گذاری فرهنگی در تقویت این پیوند افزود: هرچه سطح آگاهی عمومی نسبت به پیشینه فرهنگی و تمدنی کشور افزایش یابد، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز تقویت خواهد شد و این امر، زمینه‌ساز ارتقای تاب‌آوری اجتماعی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت آرامش اجتماعی در شرایط کنونی اظهار داشت: ایجاد بسترهای آرامش و اطمینان در زندگی روزمره مردم، یکی از اولویت‌های اساسی در حوزه حکمرانی فرهنگی است. این رویکرد، نقش مؤثری در تقویت امید اجتماعی و حفظ پویایی جامعه ایفا می‌کند.

او در ادامه با تشریح سیاست‌های حوزه گردشگری در ایام نوروز گفت: تاکید ما بر فعال بودن اماکن فرهنگی، تاریخی و گردشگری، ناظر بر حفظ جریان زندگی و نشاط اجتماعی در کشور است. حضور مردم در این فضاها، به تقویت ارتباطات اجتماعی و افزایش حس تعلق به میراث‌فرهنگی کمک می‌کند.

صالحی‌امیری افزود: حتی در شرایطی که الگوی سفر دچار تغییراتی می‌شود، فراهم بودن امکان بازدید و حضور، یک پیام مهم برای جامعه دارد و آن تداوم پویایی و جریان زندگی است.

او همچنین از اجرای برنامه‌های محتوایی جدید در حوزه فرهنگ و گردشگری خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف تقویت روایت‌های فرهنگی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان مردم و میراث‌فرهنگی کشور طراحی شده و به‌صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: همکاری و همدلی میان نهادهای اجرایی و همراهی مردم، مهم‌ترین عامل موفقیت در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف کلان کشور است و این سرمایه ارزشمند، مسیر آینده را روشن‌تر می‌کند.

او در پایان با اشاره به ضرورت روایت‌سازی مؤثر از رویدادهای معاصر در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: ما باید بتوانیم با زبان هنر، رسانه و روایت، واقعیت‌های تاریخی و معاصر خود را به جهان منتقل کنیم. در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و نمادین برای تبیین مظلومیت‌ها از جمله جنایت آمریکایی-صهیونی که در موضوع بمباران مدرسه شجره طیبه میناب اتفاق افتاد و تقویت گفتمان مقاومت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/