«یوز» به اکران آنلاین رسید

انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی همزمان با شروع سال نو به اکران آنلاین در پلتفرم روبیکا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه به عنوان پٌرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران همزمان با نوروز ۱۴۰۵ در پلتفرم روبیکا اکران آنلاین شد. 

حامد عزیزی مدیر دوبلاژ این اثر است و نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی، حامد عزیزی صداپیشگان «یوز» هستند.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد.

