پاسداشت سرداران رسانه جبهه مقاومت در قامت هنر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدرضا دوست‌محمدی مسعود نجابتی با خلق اثر و تایپوگرافی تحت عنوان راویان مقاومت، جایگاه سرداران رسانه جبهه مقاومت را پاسداشتند.

در اثر خلق شده شما تماشاچی اثر «راویان و مقاومت» هستید. اثری که چهره آسمانی سه سخنگوی جبهه حق را به‌تصویر می‌کشد. این اثر به همت محمدرضا دوست محمدی و استاد مسعود نجابتی به روی صفحه ترسیم شده است.

شهید علی محمد نائینی، شهید ابوعبیده و شهید محمد عفیف راویان حق و مقاومت بودند. در دنیایی که روایت‌ها با سرعت نور دست به دست می‌شوند و حقیقت در میان انبوهی از دروغ و تحریف گم می‌شود، آن‌ها چراغ راه بودند.

مردانی به نمایندگی از هزار هزار مجاهد گمنام که جان بر سر حفاظت و صیانت از حق گذاشتند. آنان صدای آنانی بودند که شاید نامی از آن‌ها برده نشود، اما خونشان درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرده است.

صدای محکم و قاطع آن‌ها همپای اسلحه و موشک پرچم حق را بالا می‌بُرد. آن‌ها در کنار رزمندگان در خط مقدم، در میدان نبردی دیگر، یعنی میدان نبرد رسانه‌ای، می‌جنگیدند. کلامشان به اندازه گلوله و موشک، کاری و تعیین‌کننده بود. صدای آن‌ها، پرچم حق را در آسمان رسانه‌ها برافراشته نگه‌می‌داشت و اجازه نمی‌داد در هیاهوی تبلیغات دشمن، صدای مظلومیت و حقانیت گم شود.

امروز، با شهادت این سه تن، این صدا خاموش نشده، بلکه طنین آن در گوش تاریخ و در قلب نسل‌های آینده، رساتر از همیشه شنیده خواهد شد. آن‌ها با شهادت خود، مُهر تاییدی بر صدق کلامشان زدند. و این بار نه تنها با کلام، بلکه با خون خود، پرچم حق را بالا نگه داشتند.

