پاسداشت سرداران رسانه جبهه مقاومت در قامت هنر

دو هنرمند تحت عنوان راویان مقاومت، جایگاه سرداران رسانه جبهه مقاومت را پاسداشتند.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی،  محمدرضا دوست‌محمدی مسعود نجابتی با خلق اثر و تایپوگرافی تحت عنوان راویان مقاومت، جایگاه سرداران رسانه جبهه مقاومت را پاسداشتند.

در اثر خلق شده شما تماشاچی اثر «راویان و مقاومت» هستید. اثری که چهره آسمانی سه سخنگوی جبهه حق را به‌تصویر می‌کشد. این اثر به همت محمدرضا دوست محمدی و استاد مسعود نجابتی به روی صفحه ترسیم شده است. 

شهید علی محمد نائینی، شهید ابوعبیده و شهید محمد عفیف راویان حق و مقاومت بودند. در دنیایی که روایت‌ها با سرعت نور دست به دست می‌شوند و حقیقت در میان انبوهی از دروغ و تحریف گم می‌شود، آن‌ها چراغ راه بودند.

مردانی به نمایندگی از هزار هزار مجاهد گمنام که جان بر سر حفاظت و صیانت از حق گذاشتند. آنان صدای آنانی بودند که شاید نامی از آن‌ها برده نشود، اما خونشان درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرده است. 

صدای محکم و قاطع آن‌ها همپای اسلحه و موشک پرچم حق را بالا می‌بُرد. آن‌ها در کنار رزمندگان در خط مقدم، در میدان نبردی دیگر، یعنی میدان نبرد رسانه‌ای، می‌جنگیدند. کلامشان به اندازه گلوله و موشک، کاری و تعیین‌کننده بود. صدای آن‌ها، پرچم حق را در آسمان رسانه‌ها برافراشته نگه‌می‌داشت و اجازه نمی‌داد در هیاهوی تبلیغات دشمن، صدای مظلومیت و حقانیت گم شود.

امروز، با شهادت این سه تن، این صدا خاموش نشده، بلکه طنین آن در گوش تاریخ و در قلب نسل‌های آینده، رساتر از همیشه شنیده خواهد شد. آن‌ها با شهادت خود، مُهر تاییدی بر صدق کلامشان زدند. و این بار نه تنها با کلام، بلکه با خون خود، پرچم حق را بالا نگه داشتند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
