به گزارش ایلنا، رابرت دنیرو، بازیگر مشهور هالیوود، از مردم آمریکا به شرکت در تظاهرات ضد سیاست‌های ترامپ در ۲۸ مارس دعوت کرد.

این بازیگر در صفحه اجتماعی خود نوشت: از شما می‌خواهم به خاطر تمام چیزهایی که به خاطر آن رای ندادیم. ۳ رای دهید. اول با پای خود، و با شرکت در تظاهرات «نه به سلطنت»، دوم با حضور خود برای ایستادن مقابل سیاست‌های بعدی ترامپ و سوم در انتخابات نوامبر.

حجم ویدیو: 2.12M | مدت زمان ویدیو: 00:02:49 دانلود ویدیو

انتهای پیام/