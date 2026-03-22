دعوت رابرت دنیرو برای شرکت در تظاهرات ضد سیاستهای ترامپ
کد خبر : 1764428
به گزارش ایلنا، رابرت دنیرو، بازیگر مشهور هالیوود، از مردم آمریکا به شرکت در تظاهرات ضد سیاستهای ترامپ در ۲۸ مارس دعوت کرد.
این بازیگر در صفحه اجتماعی خود نوشت: از شما میخواهم به خاطر تمام چیزهایی که به خاطر آن رای ندادیم. ۳ رای دهید. اول با پای خود، و با شرکت در تظاهرات «نه به سلطنت»، دوم با حضور خود برای ایستادن مقابل سیاستهای بعدی ترامپ و سوم در انتخابات نوامبر.