در کارزاری ازسوی اساتید و پژوهشگران ایران اسلامی به مقامات حقوق بشری بینالمللی مطرح شد؛
کلکسیونی از جنایات بینالمللی رژیمهای متجاوز آمریکا و صهیونیستی پیش روی شماست
گروهی از اساتید و پژوهشگران ایران اسلامی در کارزاری خطاب به مقامات حقوق بشری بینالمللی جنایتهای رژیم متجاوز اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
دبیر کل محترم سازمان ملل، اقای آنتونیو گوترش (Antonio Guterres)
کمیسیرعالی حقوق بشر شورای حقوق بشر، آقای ولکر تورک (Volker Turk)
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، خانم مای ساتو (Mai Sato)
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل راجع به کودکان و مخاصمات مسلحانه، خانم ویرجینیا گامبا (Virginia Gamba)
گزارشگر ویژه در مورد مقابله با تروریسم، آقای بن سائول (Ben Saul)
گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فراقانونی یا خودسرانه، اقای موریس تیدبال بینز (Morris Tidball-Binz)
ما اساتید و پژوهشگران حوزهها و دانشگاههای ایران در میانه یک سلسله تجاوزهای نامشروع جنایتکارانه (ژوئن۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶)، نظر شما را به کلکسیونی از جنایات بینالمللی رژیمهای متجاوز آمریکا و صهیونیستی جلب کرده و انتظار داریم شما در راستای حفظ صلح پایدار و حفاظت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ضمن محکوم کردن صریح و شدیداللحن اقدامات این متجاوزان؛ اقدامات لازم برای جلوگیری از بیکیفرمانی این جنایات هولناک را انجام دهید:
1. ایالات متحده امریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به تمامیت ارضی و سیاسی ایران برای دومین بار حمله کردند در حالی که امریکا مجدداً به میز مذاکره و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات خیانت کرد و بر خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور، به زور و اقدام نظامی متوسل شد. قطعاً این جنایت، همانند مخاصمه مسلحانه ژوئن، یک تجاوز آشکار است. بویژه آنکه رئیس جمهور آمریکا به صراحت برنامه خود را تجزیه ایران عنوان کرده است.
2. دو دولت متجاوز امریکا و اسرائیل در همان روز اول جنگ با دو موشک زیرصوت تاماهاوک، مدرسهای در شهر میناب را در دو مرحله هدف قرار داده و مجموعا ۱۶۸ کودک بیگناه را عمدا کشتند که با احتساب حضور والدین و معلمان جمعا ۱۹۵ جان باختند. پیکر ۳ تن از این دانش آموزان هنوز پیدا نشده است. همان گونه که مستحضرید کودکان نباید در محل امن مدرسه، مورد کشتار و تجاوز قرار گیرند. گزارشهای بسیاری از رسانهها نیز با توجه به دوبار شلیک این موشکهای بالستیک در فاصله زمانی ۴۰ دقیقه برای حداکثر قربانی گرفتن، منتشر شده است. این نقض همه اسناد حقوق بشر دوستانه و خاصه ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است و به وضوح عامدانه بودن حمله جنایتکارانه را به اثبات میرساند.
3. دُوَل متجاوز اسرائیلی و امریکایی تاکنون بیش از ۱۴۰۰شهروند ایرانی را کشتهاند که حدود ۳۰ درصد آنها کودک بودهاند؛ ضمن آنکه رییس جمهور امریکا که اخیرا پرونده اقدامات ضد بشری وی در ماجرای کثیف جزیره اپستین، افشا شده، در توییت مورخ دهم مارس، صراحتاً ملت ایران را به نابودی تهدید کرده است، این اقدامات وی و دولت متبوعش مصداق جنایت علیه بشریت است. در نظر داشته باشید دولت آمریکا، دهها سال با تحریم اقتصادی، مالی و دارویی، همه ایرانیان را تحت شدیدترین مشکلات زندگی و رفاه اجتماعی قرار داده است.
4. متجاوزان امریکایی و صهیونی، از ۲۸ فوریه تا روز یازدهم تجاوز غیرقانونی خود در مورخ ۱۰ مارس ۲۰۲۶، بدون وقفه بدون رعایت اصل تفکیک، تناسب و ضرورت، مجموعا ۶۵ مرکز آموزشی و مدرسه، ۲۵ مرکز بیمارستانی که منجر به غیرفعال شدن ۹ بیمارستان شده، ۷۷ مرکز درمانی و داروخانه، ۲۱ پایگاه اورژانس، ۱۸ دستگاه آمبولانس، یک فروند بالگرد اورژانس، ۱۴۵ واحد بهداشتی، ۱ واحد آمبولانس دریایی، ۱۶ مرکز هلال احمر، ۱۶۱۹۱ واحد مسکونی، ۴ مخزن نفتی و آب شیرینکن قشم، میراث فرهنگی چندهزارساله ایران در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، خرمآباد و بخش وسیعی از محیط زیست کلان شهرها و ذخائر زیست محیطی زاگرس… را مورد حمله و تخریب قرار دادند. اینها همه مصداق جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه است.
5. در ادامه جنایات جنگی باید افزود که در روزهای گذشته بنادر غیرنظامی، ساختمانهای تجاری و بانکها بویژه بانک سپه موردحمله و بمباران رژیمهای متجاوز قرار گرفته است.
6. برای دولت امریکا کشتار افراد سرگرم کننده و گرفتن جانشان یک رویه حکومتی شده است. ایرانیان هیچگاه جنایت شنیع در قبال «ناوچه دنا» که غیرمسلح بود را فراموش نخواهند کرد. ناوچه دنا رسما از سوی نیروی دریایی هند برای مشارکت در رزمایش و بازدید بندری دعوت شده بود و در فاصله بیش از ۲۰۰۰ مایلی از خلیج فارس و دریای عمان قرار داشت. اقدام آمریکا در حمله به ناوچه دنا، و بدتر از آن ممانعت از عملیات امداد و نجات ملوانان شریف ایرانی، نه تنها مصداق عمل تجاوزکارانه وفق قطعنامه ۱۳۳۴ تعریف تجاوز است بلکه نقض فاحش قواعد حقوق جنگ بهویژه کنوانسیون شماره ۲ ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل شماره یک ۱۹۷۷ است. لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا در جریان یک سخنرانی با افتخار اعلام کرد که وزیر جنگ این کشور پیشنهاد وی برای تصرف ناوچه ایرانی را رد کرده و ترجیح داد آن را غرق کند، چرا که به نظر وی این کار «سرگرمکنندهتر» بوده است.
7. امریکا و رژیم صهیونیستی تهاجم نامشروع خود را با ترورهای وحشتناک شروع کردند. در روز نخست این تجاوز نامشروع و غیرانسانی در ۲۸ فوریه، رییس کشور در ایران به همراه خانواده و اعضای شورای دفاع مورد جنایت تروریستی هولناک و بزدلانه قرار گرفتند و بر خلاف اصل مصونیت مقامات رسمی کشورها، ترور شدند. عملیات ترویستی دو دولت تروریست امریکا و اسرائیل علیه دانشمندان، نخبگان و… در ایران همچنان ادامه دارد. بویژه رژیم اشغالگر قدس یک حمله تروریستی عامدانه علیه هتل رامادا در بیروت انجام داد که در نتیجه آن چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران ترور و به شهادت رسیدند. این حجم از قتلهای گسترده فراقضایی و ترور مقامات تحت حمایت قوانین بینالمللی، نباید از مسوولیت کیفری بینالمللی مصون بماند.
ما اساتید دانشگاههای ایران، مصرانه از شما درخواست میکنیم برای بقای مفهوم حاکمیت قانون، حقوق بشر و بشردوستانه و کرامت انسانی، با ارجاع موضوع به نهادهای حقوق بشری و قضایی، جنایتکاران را پاسخگو و به مراجع قضایی بین المللی از جمله دیوان بینالمللی کیفری معرفی کنید و برای صلح پایدار، دولت متخاصم و جنایتکار امریکا را به پرداخت غرامات ناشی از جنایات هولناک یاد شده و خروج از منطقه غرب آسیا الزام کنید.