خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احسان علیخانی از کودکان میناب نوشت/ دخترانی که هنوز معنای جنگ را نمی‌دانستند

لینک کوتاه کپی شد.

احسان علیخانی مجری تلویزیون، تهیه کننده و برنامه ساز در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرده است به مادران کودکان میناب که در کنار مزار فرزندانشان در آخرین پنجشنبه سال جمع شده بودند، پرداخت.

به گزارش ایلنا، احسان علیخانی نوشت:

«دخترانی که هنوز معنای جنگ را نمی‌دانستند اما بیگناه قربانی آن شدند.

مادران دختران میناب در آغاز سال نو کنار مزار این دختران معصوم چادر زده اند تا لحظه تحویل سال را کنار عزیزانشان بگذرانند.

و هنوز مادرانی هستند که حتی تکه ای از پاره تنشان پیدا نشده تا آن را در آغوش بگیرند و به خاک بسپارند.

برای فرزندان ایران در دی ماه خون گریستیم و با ضجه مادران فریاد زدیم، امروز هم برای خون پاک دختران معصوم میناب و کودکانی که در گوشه گوشه این سرزمین از زیر خروارها خاک و آوار بیرون کشیده می شوند باید خون گریست. این دردها فراتر از هر سیاست و هر طرفی است.

خدایا ... سال نو را برای ایران و ایرانیان با صلح آرامش و عزت همراه کن. خدایا حافظ ایران و ایرانیان باش.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

