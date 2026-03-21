احسان علیخانی نوشت:



«دخترانی که هنوز معنای جنگ را نمی‌دانستند اما بیگناه قربانی آن شدند.



مادران دختران میناب در آغاز سال نو کنار مزار این دختران معصوم چادر زده اند تا لحظه تحویل سال را کنار عزیزانشان بگذرانند.



و هنوز مادرانی هستند که حتی تکه ای از پاره تنشان پیدا نشده تا آن را در آغوش بگیرند و به خاک بسپارند.



برای فرزندان ایران در دی ماه خون گریستیم و با ضجه مادران فریاد زدیم، امروز هم برای خون پاک دختران معصوم میناب و کودکانی که در گوشه گوشه این سرزمین از زیر خروارها خاک و آوار بیرون کشیده می شوند باید خون گریست. این دردها فراتر از هر سیاست و هر طرفی است.



خدایا ... سال نو را برای ایران و ایرانیان با صلح آرامش و عزت همراه کن. خدایا حافظ ایران و ایرانیان باش.»

انتهای پیام/