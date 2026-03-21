آمادگی کامل اماکن فرهنگی، محوطه‌های تاریخی و گردشگری کشور برای میزبانی از مسافران نوروزی ۱۴۰۵/ پذیرش گردشگران در سراسر ایران

همزمان با آغاز سال نو و فرارسیدن اول فروردین ۱۴۰۵، تمامی اماکن فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشور ـ به‌جز موزه‌ها و اماکن آسیب دیده از جنگ ـ با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تمهیدات لازم، آماده میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی هستند.

به گزارش ایلنا، جواد واحدی معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با آغاز سال ۱۴۰۵ و شروع سفرهای نوروزی در سراسر کشور، مجموعه اماکن فرهنگی، محوطه‌های تاریخی و گردشگری ایران با هدف ارائه خدمات مناسب، فعالیت خود را در ایام نوروز از سر گرفته‌اند.

او افزود: تمامی اماکن فرهنگی، گردشگری و تاریخی کشور ـ به استثنای موزه‌ها و اماکن آسیب دیده از جنگ ـ در نوروز ۱۴۰۵ فعال بوده و پذیرای مسافران، گردشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی ایران هستند. 

واحدی ادامه داد: ایام نوروز همواره یکی از مهم‌ترین بازه‌های زمانی برای رونق گردشگری داخلی به شمار می‌آید و اماکن تاریخی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور نقش محوری در هدایت جریان سفر و معرفی هویت تمدنی ایران ایفا می‌کنند. در همین راستا، با وجود تهاجم و تجاوز رژیم‌های آمریکایی-صهیونی برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده‌سازی فضاهای بازدید، ساماندهی خدمات گردشگری و ارتقای کیفیت میزبانی در این اماکن انجام شده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی می‌توانند در نوروز ۱۴۰۵ با حضور در مجموعه‌های تاریخی، محوطه‌های فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری کشور، از ظرفیت‌های متنوع میراث‌فرهنگی ایران بهره‌مند شوند و بخشی از سفر نوروزی خود را به بازدید از این آثار ارزشمند اختصاص دهند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
