آمادگی کامل اماکن فرهنگی، محوطههای تاریخی و گردشگری کشور برای میزبانی از مسافران نوروزی ۱۴۰۵/ پذیرش گردشگران در سراسر ایران
همزمان با آغاز سال نو و فرارسیدن اول فروردین ۱۴۰۵، تمامی اماکن فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشور ـ بهجز موزهها و اماکن آسیب دیده از جنگ ـ با برنامهریزیهای انجامشده و تمهیدات لازم، آماده میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی هستند.
به گزارش ایلنا، جواد واحدی معاون حقوقی، مجلس و امور استانها وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: با آغاز سال ۱۴۰۵ و شروع سفرهای نوروزی در سراسر کشور، مجموعه اماکن فرهنگی، محوطههای تاریخی و گردشگری ایران با هدف ارائه خدمات مناسب، فعالیت خود را در ایام نوروز از سر گرفتهاند.
او افزود: تمامی اماکن فرهنگی، گردشگری و تاریخی کشور ـ به استثنای موزهها و اماکن آسیب دیده از جنگ ـ در نوروز ۱۴۰۵ فعال بوده و پذیرای مسافران، گردشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی ایران هستند.
واحدی ادامه داد: ایام نوروز همواره یکی از مهمترین بازههای زمانی برای رونق گردشگری داخلی به شمار میآید و اماکن تاریخی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور نقش محوری در هدایت جریان سفر و معرفی هویت تمدنی ایران ایفا میکنند. در همین راستا، با وجود تهاجم و تجاوز رژیمهای آمریکایی-صهیونی برنامهریزیهای لازم برای آمادهسازی فضاهای بازدید، ساماندهی خدمات گردشگری و ارتقای کیفیت میزبانی در این اماکن انجام شده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی میتوانند در نوروز ۱۴۰۵ با حضور در مجموعههای تاریخی، محوطههای فرهنگی و جاذبههای گردشگری کشور، از ظرفیتهای متنوع میراثفرهنگی ایران بهرهمند شوند و بخشی از سفر نوروزی خود را به بازدید از این آثار ارزشمند اختصاص دهند.