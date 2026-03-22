به گزارش خبرنگار ایلنا، هانی رستگاران، دبیر ستاد خدمات سفر کشور در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به موج سفرهای صورت گرفته در کشور که بخشی از آن‌ها در شرایط اضطراری و پس از تجاوز ارتش تروریست آمریکایی - صهیونیستی و نیز همزمان با آغاز سال نو انجام شده‌اند، به ایلنا گفت: تا پایان روز پنجشنبه ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ و یک روز پیش از آغاز سال جدید، تعداد ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر وارد استان مازندران شدند.

رستگاران با اعلام ورود ۹۰۰ هزار مسافر به استان گیلان افزود: ۵۸۰ هزار مسافر به استان خراسان رضوی، ۴۳۰ هزار مسافر نیز به استان خوزستان و ۴۲۰ هزار مسافر نیز به استان اصفهان وارد شدند.

دبیر ستاد خدمات سفر با اشاره به سفرهای اضطراری صورت گرفته در کشور به دلیل وقوع جنگ اخیر از ماندگاری ۳ میلیون نفر از مسافران شرایط جنگی در دیگر استان‌ها گفت: ۱ میلیون ۲۰۰ هزار مسافر که به استان مازندران سفر کرده بودند، در این استان مانده‌اند.

هانی رستگاران گفت: ۸۵۰ هزار مسافر نیز در استان گیلان ماندگار شده‌اند و ۳۶۰ هزار نفر هم در استان اردبیل مانده‌اند.

رستگاران افزود: در استان خراسان رضوی نیز ۳۳۰ هزار مسافر وارد شده به این استان به دلیل جنگ اخیر ماندگار شده‌اند.

دبیر ستاد خدمات سفر گفت: ۶۰ درصد از جمعیت شهر تهران روز قبل از آغاز سال نو سفر را آغاز کرده‌اند.

او افزود: استان‌های البرز، اصفهان و هرمزگان نیز بیشترین آمار خروج مسافران را داشتند.

هانی رستگاران اعلام کرد: البرز و اصفهان و هرمزگان بیشترین میزان خروجی سفر را داشته‌اند اما در عین حال ۱۰۸ هزار ورود هم به این استان ثبت شده است.

دبیر ستاد خدمات سفر تاکید کرد: در روز پنجشنبه ۲۹ اسفندماه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ایرانی براساس شمارش سیم کارت‌ها در جاده‌های کشور تردد کردند که با احتساب سالمندان و کودکان حاضر در خودروها آمار مسافران جاده‌ای با ۱۴ میلیون نفر می‌رسد.

هانی رستگاران درباره خدمات مرتبط با سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، اولویت با اسکان اضطراری مسافران در سراسر کشور است. برخی از استان‌ها امسال مسافر ورودی زیادی ندارند بنابراین تمرکز ستاد خدمات سفر بر اسکان اضطراری مسافران متمرکز است.

براساس آنچه دبیر ستاد خدمات سفر کشور اعلام کرده است، امسال وضعیت سفرها متفاوت است و برخی استان‌هایی که هرساله مقصد سفر بوده‌اند، خروجی بیشتری دارند.

او وضعیت استان‌های تهران، البرز، اصفهان، شیراز و هرمزگان را در سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ چنین اعلام کرد: خروجی این استان‌ها بیشتر از ورود مسافر به آن‌ها است.

