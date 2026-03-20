به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، با نگاهی تمدنی به نوروز ۱۴۰۵، این آیین ریشه‌دار ایرانی را جلوه‌ای از تداوم حیات، بازتولید امید و بازخوانی ایمان به سنت‌های الهی در سپهر زیست اجتماعی ملت ایران توصیف کرد.



وی در این پیام با تاکید بر اینکه «نوروز تجلی چرخش مدام زندگی و عبور از تنگنای روزگار است»، تصریح کرد: این آیین کهن، پنجره‌ای گشوده به افق‌های روشن آینده و تجسمی از باور راسخ به وعده‌های حق است؛ وعده‌ای که در آن «سپیده، میراث شب‌های دیجور» خواهد بود و روشنایی، بر تاریکی غلبه خواهد کرد.



وزیر میراث‌فرهنگی نوروز را «پاداش صبوری» ملتی دانست که زمستان‌های دشوار را با امید به بهار پشت سر می‌گذارند و افزود: این سنت تاریخی، روایتگر استقامت و تاب‌آوری ملتی است که در بزنگاه‌های سخت، با اتکا به سرمایه‌های فرهنگی، ایمانی و هویتی خود، مسیر تعالی را برگزیده است.



صالحی‌امیری در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به پیوند معنادار نوروز ۱۴۰۵ با رخدادهای ملی و عاطفی اخیر، خاطرنشان کرد: امسال، بهار ما با نام معصوم کودکان میناب و میثاق ملی برای بزرگداشت پایمردی شهدا و قهرمانان این مرزوبوم پیوند خورده است»؛ گزاره‌ای که به‌وضوح نشان‌دهنده امتداد مفاهیم نوروز در بستر تحولات اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است.



وی در پایان، نوروز را «روایت غلبه سپیدی بر سیاهی» و «فتح سترگ اراده ملتی مقاوم» توصیف کرد و تاکید کرد: ملت ایران، با اتکا به پیشینه‌ای سترگ و روحیه‌ای شکست‌ناپذیر، در برابر هرگونه تهدید و خشونت، به‌ویژه در مواجهه با خصم کودک‌کش، قامت خم نکرده و مسیر عزت و اقتدار را استمرار بخشیده است.

