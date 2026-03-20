برای من تمامیت ارضی این خاک مهم است
عاطفه رضوی بازیگر سینما و تئاتر به حملات اخیر امریکا و اسراییل علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، این بازیگر در متنی نوشته است:

از جنگ و جنگ طلب‌ها بیزارم. حتی رئیس مرکز ضد تروریسم آمریکا فهمید که این جنگ تجاوز است و غیرمنصفانه؛ اما هنوز ایرانی‌های سابقا هموطن ما و نوسلطنت طلب‌های تازه اهل سیاست شده نفهمیدن!
تازه با بسته‌های پیشنهادی وارد می‌شوند که دو دستی خاکمان را تقدیم اسرائیل کنیم.

برای من تمامیت ارضی این خاک مهم است و اگر توانی بماند خودمان حقمان را می‌گیریم و هرگز بر این باور نیستم که دو بی اخلاق عزم بر نجات ما دارند.

می‌دانم این به ظاهر دموکراسی طلب‌ها تحمل شنیدن هیچ حرف و نظری را هم ندارند.

