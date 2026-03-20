رادیو در عید فطر؛ پیام امید، وحدت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن
احمد پهلوانیان معاون صدا با اشاره به برنامههای ویژه معاونت صدا به مناسبت عید سعید فطر از تولید محتوای متنوع و مؤثر برای تقویت روحیه امید و معنویت در جامعه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدا درباره برنامههای ویژه معاونت صدا در ایام عید سعید فطر، اظهار داشت: عید فطر که پس از یک ماه روزهداری و عبادت فرامیرسد، فرصتی مهم برای تجدید میثاق با خداوند و همچنین ترویج همبستگی و انسجام ملی است. رادیو در این ایام با برنامهریزی ویژه، سعی دارد تا به تقویت روحیه امید، معنویت و همدلی در میان مردم پرداخته و بهطور همزمان با مقابله با توطئههای رسانهای دشمن، پیامی از وحدت و قدرت ملت ایران به گوش جهانیان برساند.
وی بر اهمیت جهاد تبیین و بصیرتافزایی در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد و اعلام کرد که رادیو با برنامههای ویژهای از جمله تحلیل تهدیدات دشمن، پخش پیامهای مقام معظم رهبری و پوشش زنده مراسم عید فطر، نقش خود را در تقویت وحدت ملی و مقاومت مردم ایران ایفا خواهد کرد.
معاون صدا در ادامه گفت: در کنار رویکرد سیاسی و امنیتی، رادیو بهطور جدی به تقویت روحیه معنویت و امید در مردم نیز میپردازد. ما با برگزاری برنامههای مذهبی همچون محافل قرآنی، مولودیخوانی و مدیحهسرایی، به ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه کمک خواهیم کرد. علاوه بر این، معرفی دستاوردهای علمی و صنعتی ایران در حوزههای مختلف، نظیر فناوری هستهای و فضایی، بهویژه در این ایام، موجب ایجاد غرور ملی در دل مردم میشود.
وی همچنین به پوشش زنده مراسمهای ویژه در روز عید فطر اشاره کرد و گفت: ما همچنین با گزارشهای زنده از سراسر کشور، حضور مردم در مساجد، حرمها و مراسمهای ویژه را بهطور گسترده پوشش خواهیم داد تا نشان دهیم مردم ایران با وحدت و همدلی، عید فطر را جشن میگیرند و در کنار هم به تأسیس دوباره روحیه مقاومت و ایستادگی ادامه میدهند.
معاون صدا در ادامه افزود: امسال، رادیو در عید فطر، برنامههای متنوعی با رویکرد جهاد تبیین، بصیرتافزایی و تقویت روحیه مقاومت و وحدت ملی ارائه میدهد. ما بر آن هستیم تا در کنار جشنهای عید فطر، تهدیدات و توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی را شفافسازی کنیم و نشان دهیم که مردم ایران همواره با قدرت و هوشیاری در برابر این تهدیدات ایستادهاند.
وی با اشاره به برنامههای خاص رادیو در این ایام تصریح کرد: از جمله برنامههای ویژه رادیو، تحلیلهای تخصصی با حضور کارشناسان نظامی و سیاسی است که درباره تهدیدات آمریکا و اسرائیل و ناتوانی این دشمنان در تحقق اهداف خود، تولید میشود. همچنین ما بهطور ویژه به مقایسه وضعیت امنیتی ایران با سایر کشورهای منطقه خواهیم پرداخت تا مردم بدانند که جمهوری اسلامی ایران در این روزهای حساس، چه میزان اقتدار دارد.
پهلوانیان همچنین افزود: در این ایام، رادیو به بازخوانی پیامهای مقام معظم رهبری نیز خواهد پرداخت. بیانات ایشان در خصوص لزوم هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، امید به آینده و توکل بر خداوند، نقشه راهی برای عبور از این دوران دشوار است و ما قصد داریم این پیامها را در قالب ویژهنامهها و برنامههای متنوع به گوش مردم برسانیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود: در کنار این برنامههای فرهنگی و اجتماعی، رادیو همچنین به ایمنی و سلامت عمومی توجه ویژهای خواهد داشت. اطلاعرسانی در خصوص وضعیت ترافیک و راههای مسافرتی، همراه با نکات ایمنی، از جمله مسائلی است که برای رفاه حال مردم در تعطیلات عید فطر در نظر گرفتهایم. همچنین ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری از دیگر اولویتهای ما در این ایام است.
معاون صدا در پایان گفت: ما در رادیو همواره در تلاشیم تا با تولید محتوای مفید، متنوع و مؤثر، لحظات خاص مردم ایران را پربارتر کنیم و پیامهایی در زمینه امید، همبستگی و هوشیاری به گوش مردم برسانیم. با توجه به وضعیت حساس کنونی، رسانه ملی باید بیشتر از همیشه در عرصه جنگ رسانهای بهعنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت ملی عمل کند و این رسالت ماست که با همدلی و تلاش مستمر، در خدمت مردم و کشور عزیزمان باشیم.