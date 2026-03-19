مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی خبر داد:
بازگشایی کنترل شده اماکن در نوروز ۱۴۰۵/ اطلاعرسانی بهصورت استانی
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی گفت: با همکاری شورای تامین استانها، استانهایی که کمتر تحت تأثیر شرایط جنگی هستند، در اولویت بازگشایی سایتهای میراثی قرار دارند.
به گزارش ایلنا، فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در تشریح برنامههای میزبانی اماکن فرهنگی-تاریخی در ایام نوروز ۱۴۰۵ اظهار داشت: وضعیت میزبانی در سال جاری بهدلیل شرایط خاص جنگی و عزای عمومی کشور متفاوت از سالهای پیشین است.
اولویتبندی جغرافیایی اماکن
مدیرکل امور پایگاههای میراثفرهنگی با اشاره به پایش صورتگرفته از وضعیت استانها، افزود: براساس ارزیابیهای صورت گرفته، ۱۹ استان با شرایط امنیتی مناسبتر و آسیبهای جنگی کمتری شناسایی شدهاند. این استانها در اولویت بازگشایی سایتهای میراثی قرار دارند.
وی افزود: در مقابل، ۱۲ استان که بهطور مستقیم تحت تأثیر بمباران قرار گرفتهاند، نیازمند ارزیابی دقیقتر پیش از هرگونه فعالیت عمومی خواهند بود. بازگشایی در این مناطق منوط به تاییدیه نهایی شورای تامین و کمیته های استانی خواهد بود.
عزیزی افزود: اولویت خدمترسانی با بافتهای تاریخی شهری، محوطههای تاریخی و سایت موزهها است. ناگفته نماند که موزه های زیرمجموعه وزارتخانه، کماکان تعطیل هستند و خدمات بازدید در آنها ارائه نمیشود.
تکلیف برنامههای فرهنگی
مدیرکل امور پایگاههای میراثفرهنگی، با توجه به عزای عمومی تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ تصریح کرد: برنامههای شاد و تفریحی در اماکن میراثی برگزار نخواهد شد. تنها برنامههای فرهنگی، مانند شاهنامهخوانی و برنامههای آیینی مجاز خواهند بود.
نحوه اطلاعرسانی
عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: لیست نهایی اماکن قابل بازدید در هر استان، پس از بررسی کلیه جوانب، شرایط و بسترهای مورد نیاز و تایید کمیته استانی، توسط مدیرکل میراثفرهنگی آن استان اعلام خواهد شد.