به گزارش ایلنا، فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در تشریح برنامه‌های میزبانی اماکن فرهنگی-تاریخی در ایام نوروز ۱۴۰۵ اظهار داشت: وضعیت میزبانی در سال جاری به‌دلیل شرایط خاص جنگی و عزای عمومی کشور متفاوت از سال‌های پیشین است.

اولویت‌بندی جغرافیایی اماکن

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌فرهنگی با اشاره به پایش صورت‌گرفته از وضعیت استان‌ها، افزود: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، ۱۹ استان با شرایط امنیتی مناسب‌تر و آسیب‌های جنگی کمتری شناسایی شده‌اند. این استان‌ها در اولویت بازگشایی سایت‌های میراثی قرار دارند.

وی افزود: در مقابل، ۱۲ استان که به‌طور مستقیم تحت تأثیر بمباران قرار گرفته‌اند، نیازمند ارزیابی دقیق‌تر پیش از هرگونه فعالیت عمومی خواهند بود. بازگشایی در این مناطق منوط به تاییدیه نهایی شورای تامین و کمیته های استانی خواهد بود.

عزیزی افزود: اولویت خدمت‌رسانی با بافت‌های تاریخی شهری، محوطه‌های تاریخی و سایت موزه‌ها است. ناگفته نماند که موزه های زیرمجموعه وزارتخانه، کماکان تعطیل هستند و خدمات بازدید در آنها ارائه نمی‌شود.

تکلیف برنامه‌های فرهنگی

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، با توجه به عزای عمومی تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ تصریح کرد: برنامه‌های شاد و تفریحی در اماکن میراثی برگزار نخواهد شد. تنها برنامه‌های فرهنگی، مانند شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های آیینی مجاز خواهند بود.

نحوه اطلاع‌رسانی

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: لیست نهایی اماکن قابل بازدید در هر استان، پس از بررسی کلیه جوانب، شرایط و بسترهای مورد نیاز و تایید کمیته استانی، توسط مدیرکل میراث‌فرهنگی آن استان اعلام خواهد شد.

