پیام تسلیت وزیر میراثفرهنگی در پی درگذشت مدیرکل رسانههای خارجی معاونت اطلاعرسانی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدور پیامی، درگذشت علیرضا شیروی، مدیرکل رسانههای خارجی را فقدانی بزرگ برای جامعه رسانهای و فرهنگی کشور دانست و تاکید کرد: نقشآفرینی او در «جبهه رسانهای»، بهویژه در روزهای پرچالش اخیر، ادامه همان روحیه ایثار و مجاهدت رزمندگی او در دوران دفاع مقدس بود.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی درگذشت علیرضا شیروی، مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را ضایعهای اندوهبار و خسارتی عمیق برای عرصه اطلاعرسانی کشور توصیف کرد.
صالحیامیری در این پیام نوشت: مرحوم شیروی از مدیران متعهد، صاحبنظر و پرتلاش حوزه رسانه بود که با درکی دقیق از مسئولیت خطیر اطلاعرسانی در شرایط بحران، نقشی مؤثر در هدایت و پشتیبانی فعالیت رسانههای بینالمللی ایفا کرد. او رسانه را میدان پاسداری از حقیقت و روایت ملی میدانست.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شرایط حساس روزهای اخیر افزود: در مقطعی که کشور با رخدادهای پیچیده و جنگ روایتها مواجه است، مدیریت هوشمندانه و تلاش خستگیناپذیر مرحوم شیروی در ساماندهی رسانههای خارجی و فراهمکردن امکان دستیابی آنان به واقعیتهای میدانی، نقش مهمی در بازنمایی واقعیتها و مقابله با تحریف ایفا کرد.
صالحیامیری تلاشهای آن مرحوم در روایت جنایتهای تجاوزگران کودککش علیه ایران عزیز، بهویژه در حمله به میراث تمدنی و فرهنگی ایران را کنشی مسئولانه در دفاع از هویت فرهنگی و میراث تاریخی کشور دانست.
او همچنین یادآور شد: تلاشهای شیروی در عرصه اطلاعرسانی، ادامه همان روحیه ایثار و جانبازی او در دوران دفاع مقدس بود؛ روحیهای که در سالهای اخیر نیز در خط مقدم جبهه رسانهای جلوهای روشن داشت و او را به یکی از چهرههای اثرگذار این حوزه بدل کرده بود.
صالحیامیری با تقدیر از خدمات این مدیر رسانهای تاکید کرد: نقشآفرینیهای مرحوم شیروی در تقویت جریان حرفهای اطلاعرسانی و تثبیت جایگاه روایت ملی در سطح بینالمللی، در حافظه نهادی رسانه و دیپلماسی فرهنگی کشور ماندگار خواهد ماند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان، ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و همکارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای او رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.