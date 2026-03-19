به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه‌های مستندسازی و اطلاع‌رسانی درباره خسارات واردشده به برخی محوطه‌ها و بناهای تاریخی کشور در پی حملات آمریکایی-صهیونی، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای داخلی با حضور در مجموعه فرهنگی‌ـ‌تاریخی سعدآباد از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

در جریان این بازدید میدانی، خبرنگاران با حضور در محوطه‌ها و بناهای اصلی مجموعه، از نزدیک در جریان میزان و گستره خسارات واردشده به برخی بخش‌های معماری، تزئینات و زیرساخت‌های فرهنگی این مجموعه تاریخی قرار گرفتند و ضمن ثبت تصاویر و گزارش‌های میدانی، با مدیران مجموعه و کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی درباره ابعاد این رویداد گفت‌وگو کردند.

مجموعه فرهنگی‌ـ‌تاریخی سعدآباد به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تاریخی پایتخت و از نمادهای برجسته میراث معماری و فرهنگی ایران، دربردارنده بخشی مهم از هویت تاریخی و تمدنی کشور به شمار می‌رود و هرگونه آسیب به این مجموعه، به منزله لطمه‌ای به حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی ملت ایران تلقی می‌شود.

خبرنگاران رسانه‌های داخلی در این بازدید، ضمن بررسی میدانی خسارات و گفت‌وگو با کارشناسان، بر ضرورت ثبت دقیق و حرفه‌ای این رویداد و انعکاس ابعاد آن در فضای رسانه‌ای کشور تاکید کردند؛ امری که می‌تواند به ارتقای آگاهی عمومی، صیانت از میراث‌فرهنگی و تقویت حساسیت اجتماعی نسبت به حفاظت از سرمایه‌های تاریخی کشور کمک کند.

در ساعت ۳:۱۱ بامداد روز سه شنبه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ حمله به حریم بزرگترین مجموعه فرهنگی تاریخی ایران (مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد) رخ داد و براثر انفجارهای متعدد، متاسفانه موج این انفجارها و ترکش های آن باعث ایجاد آسیب های جدی به بناهای تاریخی این مجموعه فرهنگی تاریخی بزرگ شده است.

به گزارش ایلنا، اکثر این آسیب ها شامل شکسته شدن اکثر شیشه های درب ها و پنجره های بناها ، آسیب به دیوارهای بناها(ایجاد ترک های عمیق در دیوارها و ریخته شدن بخشی از دیوارها)، آسیب به سقف بناها(ایجاد ترک های عمیق در سقف ها و ریخته شدن بخشی از آن) ، آسیب به تزیینات داخلی بناها مانند گچ بری ها و آیینه کاری ها، لوسترها ، کنده شدن درب ها و پنجره های چوبی و آسیب به شیروانی بناها است.

بر اساس گزارش کارشناسان وزارت میراث، شدت آسیب در سه کاخ نزدیک به حادثه (کاخ موزه سبز، عمارت والی و موزه برادران امیدوار) که در برخی آسیب سازه ای نیز مشاهده گردیده بسیار بیشتر بوده است و سایر موزه ها و ساختمان ها نیز آسیب جدی دیده اند. (کاخ موزه هنرهای زیبا، کاخ موزه ملت ، کاخ موزه استاد فرشچیان، کاخ موزه ظروف سلطنتی و کاخ موزه پوشاک و سایر موزه ها)

درخصوص اشیاء و آثار تاریخی موجود در این کاخ موزه ها باتوجه به انتقال این اشیاء به مخازن امن، تاکنون مورد آسیبی مشاهده نشده است و در امان بوده اند.

شایان ذکر است باوجود رعایت تمام استانداردهای حفاظتی ملی و بین المللی و قراردادن علامت سپرآبی در تمام نقاط مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، این اتفاق تلخ افتاده است.

آسیب به این مجموعه بزرگ تاریخی که دارای حدود ۱۰۰ ساختمان بزرگ و کوچک می باشد و ۱۵ کاخ موزه و موزه در آن وجود دارد و حدودا دارای ۲۰۰هزار شی ء تاریخی می باشد ، برابری می کند با آسیب به ۱۵ موزه بزرگ کشور که در طول یکسال حدود ۲ میلیون نفر بازدید کننده داخلی و خارجی از آن بازدید بعمل می آوردند.

در ۲ سال گذشته و دولت چهاردهم باعنایت به توجه ویژه ای که رییس محترم جمهور و وزیر محترم میراث به نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی داشتند، با اختصاص بوجه مرمت آثار و بناهای تاریخی مجموعه سعدآباد، اتفاقات بزرگی افتاد و تقریبا ۹۰ درصد مشکل بناها مرتفع شده بود.

اهم آسیب های وارده به بناهای تاریخی سعدآباد:

۱-کاخ موزه سبز:

-شکسته شدن اکثر شیشه های درب ها و پنجره ها

- آسیب به دیوارها(ایجاد ترک های عمیق در دیوارها و ریخته شدن بخشی از دیوارها)

-آسیب به سقف(ایجاد ترک های عمیق در سقف ها و ریخته شدن بخشی از آن)

-آسیب به تزیینات داخلی (گچ بری ها و آیینه کاری ها، لوسترها)

-کنده شدن درب ها و پنجره های چوبی

-آسیب به شیروانی

۲- عمارت والی:

-شکسته شدن اکثر شیشه های درب ها و پنجره ها

- آسیب به دیوارها(ایجاد ترک های عمیق در دیوارها و ریخته شدن بخشی از دیوارها)

-آسیب به سقف(ایجاد ترک های عمیق در سقف ها و ریخته شدن بخشی از آن)

-آسیب به تزیینات داخلی و خارجی ساختمان (گچ بری ها و ...)

-کنده شدن درب ها و پنجره های چوبی

-آسیب به شیروانی

۳-موزه برادران امیدوار:

-شکسته شدن اکثر شیشه ها

- آسیب به دیوارها(ایجاد ترک های عمیق در دیوارها و ریخته شدن بخشی از دیوارها)

-آسیب به سقف(ایجاد ترک های عمیق در سقف ها و ریخته شدن بخشی از آن)

-آسیب به تزیینات داخلی (لوسترها و اورسی ها و ...)

-آسیب به شیروانی

۱۲ موزه باقی مانده و حدود ۸۵ ساختمان کوچک و بزرگ مجموعه به صورت مشترک آسیبهای زیر وارد شده:

- شکسته شدن اکثر شیشه های درب ها و پنجره های بناها

- آسیب به سقف بناها(ایجاد ترک در سقف ها)

- کنده شدن درب ها و پنجره ها

- آسیب به شیروانی ها

انتهای پیام/