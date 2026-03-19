حضور مدیرعامل و کارکنان موزه ملی انقلاب در پایگاه انتقال خون و دیدار با مدافعان امنیت کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌همراه جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان موزه با حضور در پایگاه انتقال خون، اقدام به اهدای خون کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و مقاومت اجتماعی، کمک به مجروحین جنگ تحمیلی اخیر و تأکید بر مسئولیت اجتماعی کارکنان دستگاه‌های فرهنگی انجام شد.

در ادامه این حضور، مدیرعامل و همراهان با حضور در ایستگاه‌های ایست و بازرسی سطح شهر، در دیدار با بسیجیان و پاسداران تأمین‌کننده امنیت و آرامش جامعه، و حضور در جمع مردم ضمن قدردانی و خداقوت از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان تشکر کردند.

علی‌اصغر جعفری در حاشیه این برنامه اظهار داشت: «در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی نیاز دارد، اهداکنندگان خون و حافظان امنیت، هر یک نماد پیوند مردم و مسئولیت اجتماعی هستند. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز در مسیر ترویج این فرهنگ متعهدانه گام برمی‌دارد.»

این اقدام نوع‌دوستانه با استقبال کارکنان پایگاه انتقال خون و نیروهای گشت‌های امنیتی روبه‌رو شد و بار دیگر حضور فعال موزه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی را به نمایش گذاشت.

