پیام تسلیت رییس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی، ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) به مناسبت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» /آل عمران، ۱۶۹
با قلبی آکنده از اندوه، شهادت جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به همراه فرزند گرامیشان و جمعی از یاران و همکاران فداکار را که با نثار خون پاک خویش، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند تسلیت میگوییم.
دکتر لاریجانی، شخصیتی جامعالابعاد و برجسته در عرصههای فکری، فرهنگی، سیاسی و اجرایی بودند که در قریب به پنج دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، با وجود همهی ناملایمات، همواره در سنگرهای گوناگون، نقشی مؤثر و ماندگار ایفا نمودند. تدبیر عمیق، بینش والا و تعهد بیچون و چرای ایشان، همواره مورد اعتماد ویژه و تحسین رهبر معظم انقلاب قدس الله نفسه بود.
هر چند پس از انتصاب ایشان به دبیری شورای عالی امنیت ملی، ملت غیور ایران با مشاهده تدابیر حکیمانه، شجاعت مثالزدنی و سیاستورزی مقتدرانهی ایشان، به حضورشان دلگرمی یافته بودند و امروز شهادت آن شهید والامقام را ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر میدانند، اما به یقین، این رخداد عظیم، همانند شهادت سایر رهبران و سرداران، بر ایمان راسخ، عزم استوار و تعهد عمیق این ملت در مسیر مقاومت و پایداری در برابر دشمنان قسمخوردهی اسلام و ایران خواهد افزود و عزم ایشان را برای دفاع از آرمانهای انقلاب و انتقامگیری از خون این شهدای بزرگوار راسختر خواهد ساخت.
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شهادت دکتر علی لاریجانی، و سایر مسئولان بلندپایه و خدمتگزاران ارشد نظام، از جمله حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر محترم اطلاعات، سردار سلیمانی، رئیس بسیج مستضعفین و مردم عزیزی که در این روزهای سخت و افتخارآفرین به درجهی رفیع شهادت نائل آمدند را به پیشگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله)، و همچنین به حضرت آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به تمامی خانوادههای محترم شهدا و ملت غیور ایران تبریک و تسلیت میگوید.
از درگاه الهی مسئلت داریم که این شهدای عزیز را با اولیای خود محشور فرماید، به بازماندگان صبری جزیل عطا کند و به ملت ایران در ادامهی این راه پرافتخار، استقامت و پیروزی نهایی عنایت نماید.
قُل الحمدُ لله وَ السَّلَامُ عَلَی عِبَادِه الَّذِینَ اصْطَفَی
محمدحسین بهرامی
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
۲۸ اسفند ۱۴۰۴