بیعت یازده هزارنفر از اساتید حوزه های علمیه با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله بیعت علما، فضلا، اساتید، طلاب، حوزویان، نهادها، مراکز، موسسات حوزوی و غیر حوزوی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، 11 هزار نفر از اساتید حوزه های علمیه برادران و خواهران قم، خراسان، اصفهان و دیگر استان های کشور بیعت خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی اعلام کردند.

بر اساس این گزارش: این اقدام حوزویان نشان‌دهنده ارتباط عمیق و پایدار میان اساتید حوزه های علمیه با رهبر انقلاب اسلامی است.

بیعت این جمع کثیر از اساتید برادر و خواهر از قم، خراسان، اصفهان و سایر استان‌ها، بیانگر حمایت قشر تاثیرگذار و عالم حوزوی از مسیر انقلاب و ولایت فقیه می‌باشد.

این حرکت در راستای تداوم راه علمای بزرگ اسلام در پشتیبانی از نظام اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.

