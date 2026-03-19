«باغ کیانوش» به شبکه امید رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز سال نو ۱۴۰۵، فیلم سینمایی «باغ کیانوش»، به نویسندگی و کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه‌کنندگی محمد جواد موحد، فرداشب جمعه ۲۹ اسفندماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه امید می‌رود. همچنین قرار است به زودی از دیگر شبکه‌های تلویزیون نیز به پخش برسد.



این اثر پیش از این در نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی «عج» در سایت تلوبیون اکران آنلاین رایگان شده بود.



شهرام حقیقت‌دوست، علیرضا آرا، با حضور عباس جمشیدی فر و همچنین مجید پتکی، مهدیه نساج، لادن ژافه وند و هنرمندان نوجوانی از جمله؛ امیرحسین بیات، ابوالفضل ایوانی، دانیال جعفری، ارغوان شعبانی، امیرعلی صحرایی، امیرمحمد صحرایی، اشکان اردستانی، رونیکا بهرام‌زاده، ابوالفضل حسن‌خانپور و گرشا نامورصدیق ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.



«باغ کیانوش» موفق به کسب ۳ پروانه زرین بهترین فیلم و بهترین دستاورد فنی و هنری و جایزه بخش نوجوان از سی و ششمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری و جایزه آرمان از چهل و دومین جشنواره فجر شده است.



این فیلم سینمایی که محصول مشترک سازمان سینمایی سوره، باشگاه فیلم سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، پاییز ۱۴۰۳ در سینماهای سراسر کشور اکران شد.

انتهای پیام/