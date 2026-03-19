بازگشت «کاپیتان» به آنتن؛ ادامه مسیر در روزهای جنگ رمضان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، «کاپیتان» به‌عنوان یک مسابقه استعدادیابی ورزشی که با اجرای سینا مهراد و با حضور هادی چوپان، پژمان درستکار و زهرا کیانی در میز داوری روی آنتن رفته بود، در روزهایی که کشور متاثر از جنگ و شهادت جمعی از هموطنان و مردم بی‌گناه بود، موقتاً متوقف شد و اکنون در ادامه مسیر رسانه‌ای خود، بار دیگر به قاب تلویزیون بازمی‌گردد.



این برنامه در شرایطی که کشور روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد، تلاش دارد در کنار نمایش توانمندی نسل جوان در حوزه ورزش، سهمی در تقویت روحیه همبستگی، ایستادگی و امید در میان مخاطبان داشته باشد.



این برنامه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه سه سیما و ساعت ۲۱ از شبکه ورزش روی آنتن می‌رود.



«کاپیتان» به تهیه‌کنندگی علی داوودی، محصولی از شبکه ورزش و مرکز سیمرغ است و با حضور استعدادهای متنوع ورزشی، بستری برای دیده‌شدن توانمندی‌هایی فراهم کرده که کمتر فرصت حضور در قاب ملی را داشته‌اند.

انتهای پیام/