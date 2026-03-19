به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همزمان با ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۴ باب کتابخانه عمومی در استان‌های مختلف کشور، از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در شیفت‌های کاری مشخص، به اهالی کتاب خدمات‌رسانی می‌کنند.

۱۳ کتابخانه در استان خراسان رضوی، ۱۲ کتابخانه در استان بوشهر، ۸ کتابخانه در استان یزد، ۶ کتابخانه در استان خوزستان، ۶ کتابخانه در استان زنجان، ۵ کتابخانه در استان چهارمحال و بختیاری، ۵ کتابخانه در استان آذربایجان شرقی، ۴ کتابخانه در استان آذربایجان غربی، ۴ کتابخانه در استان فارس، ۴ کتابخانه در استان سیستان و بلوچستان، ۴ کتابخانه در استان خراسان شمالی، ۴ کتابخانه در استان خراسان جنوبی، ۴ کتابخانه در استان مازندران، ۳ کتابخانه در استان اردبیل، ۳ کتابخانه در استان اصفهان، ۳ کتابخانه در استان گیلان، ۳ کتابخانه در استان گلستان، ۲ کتابخانه در استان سمنان، ۲ کتابخانه در استان قزوین، ۲ کتابخانه در استان کردستان، ۲ کتابخانه در استان کرمان، ۲ کتابخانه در استان همدان، ۱ کتابخانه در استان البرز، ۱ کتابخانه در استان مرکزی و ۱ کتابخانه در استان هرمزگان، کتابخانه‌های فعال در تعطیلات نوروز خواهند بود.

