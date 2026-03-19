خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیعت‌نامه کارکنان شبکه دو سیما با رهبر انقلاب اسلامی

کد خبر : 1763659
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان شبکه دو سیما بیعت‌نامه‌ خود با رهبر انقلاب اسلامی را منتشر کردند.

به گزارش ایلنا، متن بیعت‌نامه کارکنان شبکه دو سیما به شرح زیر است:

*بسم رب الشهدا و الصدیقین*
در طلیعه‌ی فصل جدید تاریخ انقلاب اسلامی، کارکنان شبکه دو سیما، با قلب‌هایی سرشار از عشق به رهبر شهید و ایمان و وفاداری به‌ آرمان‌های انقلاب، بیعت خود را با سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) اعلام می‌دارند.

در این روزهای سرنوشت‌ساز، صدای همدلی و اخلاص از دل رسانه مردم ایران برخاسته است؛ صدایی که فریاد میزند ما، فرزندان رسانه‌ی ملی، بر پیمان ولایت و بر ادامه‌ی راه امام و شهیدان ثابت‌قدم مانده‌ایم.

بیعت ما، نه یک شعار، که عهدی است محکم با خدا در وفاداری به حقیقت، بصیرت و خدمت در طریق ولایت.

کارکنان شبکه دو سیما با افتخار اعلام می‌دارند:
در مسیر اقتدار و عزت ایران، همدل و همراه با ملت سرافراز، تا آخرین نفس، گوش‌به‌فرمان رهبر فرزانه‌ی انقلاب خواهند بود؛ چرا که رهبر ما، پرچم‌دار نور و ولایت و طپش جاودان قلب این ملت است.

به امید آنکه روزی که دیر نیست؛ سرافرازانه و پیروزمندانه علم حکومت اسلامی را بدست صاحب اصلی آن؛ حضرت بقیه‌الله الاعظم عج الله تعالی فرجه الشریف برسانیم ان‌شاء‌الله.

شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل