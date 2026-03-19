به گزارش ایلنا، متن بیعت‌نامه کارکنان شبکه دو سیما به شرح زیر است:

*بسم رب الشهدا و الصدیقین*

در طلیعه‌ی فصل جدید تاریخ انقلاب اسلامی، کارکنان شبکه دو سیما، با قلب‌هایی سرشار از عشق به رهبر شهید و ایمان و وفاداری به‌ آرمان‌های انقلاب، بیعت خود را با سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) اعلام می‌دارند.



در این روزهای سرنوشت‌ساز، صدای همدلی و اخلاص از دل رسانه مردم ایران برخاسته است؛ صدایی که فریاد میزند ما، فرزندان رسانه‌ی ملی، بر پیمان ولایت و بر ادامه‌ی راه امام و شهیدان ثابت‌قدم مانده‌ایم.



بیعت ما، نه یک شعار، که عهدی است محکم با خدا در وفاداری به حقیقت، بصیرت و خدمت در طریق ولایت.



کارکنان شبکه دو سیما با افتخار اعلام می‌دارند:

در مسیر اقتدار و عزت ایران، همدل و همراه با ملت سرافراز، تا آخرین نفس، گوش‌به‌فرمان رهبر فرزانه‌ی انقلاب خواهند بود؛ چرا که رهبر ما، پرچم‌دار نور و ولایت و طپش جاودان قلب این ملت است.



به امید آنکه روزی که دیر نیست؛ سرافرازانه و پیروزمندانه علم حکومت اسلامی را بدست صاحب اصلی آن؛ حضرت بقیه‌الله الاعظم عج الله تعالی فرجه الشریف برسانیم ان‌شاء‌الله.



شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/