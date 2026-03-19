«گاردین« هم ترامپ را به سخره گرفت/آهای اروپاییهای ترسو+کاریکاتور
خبرگزاری گاردین با انتشار یک کارتون به تفکر جنگ طلبانه آمریکا نسبت به کشورمان تاخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خبرگزاری گاردین پس از عدم همکاری کشورهای دیگر با ترامپ برای تسخیر تنگ هرمز کاریکاتوری از او منتشر کرده است.
برخی میگویند کاریکاتور گاردین به فیلم سینمایی «نبردی پس نبرد دیگر» اشاره کرده است. این اثر محتوایی اعتراضی دارد و به سیاستهای حاکم بر آمریکا نیز اشاره دارد. این فیلم سینمایی، امسال به عنوان بهترین فیلم اسکار انتخاب شد.