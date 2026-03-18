خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزییات خسارت سازه‌ای به سه بنای تاریخی سعدآباد در پی بمباران آمریکایی-صهیونی

کد خبر : 1763552
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، در پی حمله بامداد سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به حریم مجموعه تاریخی سعدآباد، سه بنای مهم این مجموعه شامل «کاخ سبز»، «موزه برادران امیدوار» و «کوشک (عمارت والی)» بر اثر موج انفجارها دچار خسارت سازه‌ای جدی شدند. همچنین موج انفجار به دیگر بخش‌ها و بناهای این مجموعه نیز آسیب‌هایی وارد کرده است.

این حمله در حریم این مجموعه و در جریان حمله مشترک آمریکا و اسرائیل رخ داده است. با این حال، اموال و آثار تاریخی موجود در کاخ‌موزه‌های سعدآباد پیش از آغاز جنگ به مخازن امن منتقل شده بودند و هیچ‌یک از آثار موزه‌ای در این حادثه آسیب ندیده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل