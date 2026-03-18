به گزارش ایلنا، در پی حمله بامداد سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به حریم مجموعه تاریخی سعدآباد، سه بنای مهم این مجموعه شامل «کاخ سبز»، «موزه برادران امیدوار» و «کوشک (عمارت والی)» بر اثر موج انفجارها دچار خسارت سازه‌ای جدی شدند. همچنین موج انفجار به دیگر بخش‌ها و بناهای این مجموعه نیز آسیب‌هایی وارد کرده است.

این حمله در حریم این مجموعه و در جریان حمله مشترک آمریکا و اسرائیل رخ داده است. با این حال، اموال و آثار تاریخی موجود در کاخ‌موزه‌های سعدآباد پیش از آغاز جنگ به مخازن امن منتقل شده بودند و هیچ‌یک از آثار موزه‌ای در این حادثه آسیب ندیده‌اند.

