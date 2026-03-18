محمدحسین عسگرپور، مدیرکل تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به مکاتبات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی و توسعه مشاغل خانگی، اعلام کرد: فرآیند ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تمدید شده است.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی موضوع اجزای (۱-۷) و (۲-۷) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای متقاضیان واجد شرایط از محل منابع سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.

عسگرپور تصریح کرد: تمدید مهلت بهره‌مندی از این تسهیلات با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به منابع حمایتی، تقویت ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و پشتیبانی از توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی صورت گرفته و متقاضیان می‌توانند تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به تکمیل فرآیندهای مربوطه اقدام کنند.

مدیرکل تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: اعطای این تسهیلات مشروط به رعایت چارچوب توزیع بانکی، نهادی و استانی تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۴ و در سقف سهمیه‌های ابلاغی انجام خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: استمرار این حمایت‌های مالی در راستای سیاست‌های کلان دولت در زمینه توسعه اشتغال پایدار، تقویت زیست‌بوم کارآفرینی و حمایت هدفمند از مشاغل خرد و خانگی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دنبال می‌شود.

