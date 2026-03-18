پیام تسلیت وزیر میراثفرهنگی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی/ صالحیامیری: خون شهیدان، ضامن تداوم عزت و مقاومت ملت ایران است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پیامی با تسلیت شهادت دکتر علی لاریجانی، تاکید کرد: مجاهدتهای راهبردی این چهره برجسته انقلاب اسلامی در عرصههای مدیریتی و ملی، میراثی ماندگار در حافظه تاریخی کشور به جا گذاشته و خون پاک او الهامبخش تداوم مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با صدور پیامی شهادت اندوهبار مجاهد خستگیناپذیر و اندیشمند فرهیخته انقلاب اسلامی، دکتر علی لاریجانی، را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: شهادت این شخصیت برجسته که در پی جنایت رژیمهای آمریکا و صهیونیسم رقم خورد، موجب تأثر عمیق شد. آن فقید سعید طی سالیان متمادی حضور در مسئولیتهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران، با بینشی عالمانه، عقلانیتی راهبردی و روحیهای انقلابی در تقویت بنیانهای حکمرانی، صیانت از منافع ملی و پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی نقشی اثرگذار ایفا کرد و کارنامهای ماندگار از تعهد و خدمت در حافظه مدیریتی کشور بر جای گذاشت.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه این پیام تصریح کرده است: بیتردید فقدان این چهره اثرگذار، ضایعهای سنگین برای کشور و خانواده بزرگ خادمان نظام محسوب میشود، اما خون پاک او همچون دیگر شهدای والامقام ایران اسلامی، بر عمق و تداوم گفتمان عزت، استقلال و مقاومت خواهد افزود و اراده ملی در برابر نظام سلطه را استحکام میبخشد.
صالحیامیری در پایان ضمن تسلیت این ضایعه به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معزز آن شهید، مسئولان و ملت شریف ایران، برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده است.