ثبت یادگاریهای شما در پویش «وحدت ملی برای ایران»
فراخوان ثبت یادگاری مردمی (عکس و دلنوشته) در پویش «وحدت ملی برای ایران» منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، این فراخوان با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوههای همدلی و حضور مردمی در میدانها و خیابانهای شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.
موزه سینمای ایران در نظر دارد عکسهای موبایلی و دلنوشتههای مردم عزیز ایران را که با حضور در خیابانها و میدانهای همه استانهای سراسر کشور ثبت میشود، جمعآوری کرده و جوایزی را به بهترین آثار هر بخش تقدیم کند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شماره۰۹۹۲۶۰۸۵۹۸۱(موزه سینمای ایران) ارسال کنند تا پس از پایان جنگ و در زمان نصرت و پیروزی، در نمایشگاه یادگارهای مردم و جلوههای شکوه وحدت ملی به نمایش گذاشته شود.
همچنین دلنوشتهها پس از انتخاب و داوری، در کتابی با عنوان «یادگار دوست» چاپ و منتشر خواهد شد و به برگزیدگان هر بخش جوایزی اهدا میشود.
از همه مردم هنردوست و متعهد تقاضا میشود در این شبها که در میدانها و در کنار یکدیگر حماسهآفرین وحدت و همدلی هستیم، لحظات زیبای خود را ثبت کرده و به موزه سینمای ایران ارسال کنند.
وعده دیدار ما در صبح پیروزی، در نمایشگاه عکسهای شما به احترام ایران عزیزمان در موزه سینمای ایران.