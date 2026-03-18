به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی پیرامون برنامه‌های سال تحویل و نوروز گفت: در چنین روزهایی که حمله ددمنشانه آمریکا و فرزند نامشروعش رژیم صهیونی، منجر به شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و سربازان وطن و صدها تن از مردم بی‌دفاع ایران عزیز از جمله کودکان و نوجوانان پاک‌دل این سرزمین شد، باید رادیو، صدای روشن حقیقت و امید مردم باشد. از این رو برنامه‌های معاونت صدا پیرامون سال تحویل و نوروز متناسب با این ایام روانه آنتن خواهد شد.



وی ادامه داد: البته با شروع جنگ رمضان همکاران پر تلاش معاونت صدا، شبانه‌روز در میدان روایت هستند تا هم روایت اول خبری را برای مردم داشته باشند و هم اینکه مفاهیم وحدت و انسجام ملی ترویج پیدا کند. بنابراین از سپیده‌دمان آخرین روز سال، شبکه‌های مختلف رادیویی با برنامه‌هایی متناسب با این ایام، مخاطبان را به ضیافت همدلی، وحدت و اتحاد فرا می‌خواندند و رادیو، صدای حقیقت، مقاومت و همبستگی خواهد بود.



پهلوانیان ادامه داد: عطر دل‌انگیز دعای تحویل سال، با صوت آسمانی قاریان و مناجات‌خوانان، فضای خانه‌ها را آکنده از عطر نیایش خواهد کرد و دل‌ها را به بارگاه ربوبی رهنمون می‌سازد. یکی از ویژگی‌های برنامه‌های سال تحویل، هم‌نوایی بهار و قرآن است. برخی برنامه‌ها با حضور خدام امام رضا (ع)، لحظه‌ای متفاوت و روحانی را برای شنوندگان رادیو فراهم می‌کند. دعوت از کارشناسان مذهبی و پرداخت به آداب و رسوم نوروز از دیگر بخش‌های برنامه رادیوها خواهد بود.



معاون صدا با اشاره به اینکه رادیو در قالب برنامه‌ها به ژرفای فلسفه تحول، امید به آینده و نو شدن از منظر کلام وحی پرداخت می‌شود، بیان کرد: شکوه تحویل سال علوی را با رهنمودهای ارزشمند امام علی (ع) روایت می‌کنیم. همچنین لحظات عرفانی و روحانی را برای جان‌های مشتاق به ارمغان می‌آوریم. همچنین رادیو در لحظه تحویل، قدردان زحمات بی‌دریغ نیروهای امنیتی، مسلح و ایثارگری‌های بی‌مثال شهدای والامقام بود. همچنین از خانواده‌های معزز شهدا در برنامه‌ها تجلیل خواهیم کرد.



پهلوانیان تصریح کرد: همچنین تعدادی از برنامه‌های شبکه به صورت میدانی از اماکن متبرکه روی آنتن می‌رود و بخشی از برنامه‌ها از آنجا پخش می‌شود. علاوه بر آن نیز میزبان خانواده شهدای مدافع حرم هستیم.



معاون صدا با بیان اینکه رادیو در لحظه تحویل با پخش داستان‌های الهام‌بخش و روایت دستاوردهای سال گذشته در کشور، دفاع‌مقدس ۲ و جنگ رمضان، بذر امید و خودباوری را در دل‌های مخاطبان خواهد کاشت، ادامه داد: برنامه‌های رادیو داستان دگرگونی و تحول در زندگی افراد را از زبان چهره‌های مشهور در حوزه مداحی و ... روایت می‌کند. بخشی از این برنامه‌ها هم به گزارش‌هایی از آستان مقدس امام رضا (ع) اختصاص دارد. از سوی دیگر رادیو با خلق فضایی معنوی، مخاطبان را در لحظات تحویل سال همراه می‌کند. گزارش‌های مردمی و ارتباط با اماکن متبرکه و انعکاس همدلی از دیگر بخش‌های برنامه‌های سال تحویل رادیو بود. رادیو با این اقدام، حس همدلی و اتحاد را در بین مردم تقویت می‌کند و مردم شنونده گزارش‌هایی از حرم مطهر امام رضا (ع)، حرم حضرت علی (ع)، حرم امام حسین (ع) و... خواهند بود.



پهلوانیان در پایان گفت: در مجموع شبکه‌های رادیویی با تولید و پخش برنامه‌های فاخر تلاش دارند تا لحظات تحویل سال را برای شنوندگان به یادماندنی کنند و فضایی معنوی و امیدبخش را در آغاز سال نو ایجاد کنند.

انتهای پیام/