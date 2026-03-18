به گزارش ایلنا، در متن پیام سید عباس صالحی آمده است:



"درگذشت عالم فرزانه و فقیه نواندیش، آیت‌الله محمدابراهیم جناتی شاهرودی، موجب تأسف عمیق شد. ایشان بخش مهمی از با عمری پربرکت خود را در دانش فقه متناسب با درک جامع از مقتضیات زمان و مکان مصروف داشتند و شاگردان و آثار ارزشمندی به یادگار گذاشتند و در ترویج عقلانیت دینی و اصلاح فکری جامعه نیز اهتمام ویژه‌ای داشتند،هم چنین آن فقیه فقید از یاران وفادار انقلاب و از علاقه مندان راستین امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان بودند.



این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند رحمان برای آن عالم ربانی، رحمت و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم."

