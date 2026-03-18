️پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت آیت‌الله محمدابراهیم جناتی شاهرودی

️وزیر فرهنگ در پیامی درگذشت آیت الله محمدابراهیم جناتی شاهرودی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در متن پیام سید عباس صالحی آمده است:

"درگذشت عالم فرزانه و فقیه نواندیش، آیت‌الله محمدابراهیم جناتی شاهرودی، موجب تأسف عمیق شد. ایشان بخش مهمی از  با عمری پربرکت  خود را در دانش فقه متناسب با درک جامع از مقتضیات زمان و مکان مصروف داشتند و شاگردان و آثار ارزشمندی به یادگار گذاشتند و در ترویج عقلانیت دینی و اصلاح فکری جامعه  نیز اهتمام ویژه‌ای داشتند،هم چنین آن  فقیه فقید  از یاران وفادار انقلاب و از علاقه مندان راستین امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان بودند.

این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند رحمان برای آن عالم ربانی، رحمت و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم."

