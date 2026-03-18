نعیمه نظام دوست در یادداشتی مطرح کرد؛

وطن یعنی ایستاده‌ایم تا ته جان

نعیمه نظام‌دوست در متنی نسبت به جنگ ناجوانمردانه علیه ایران واکنش نشان داد و نوشت: «وطن یعنی ذره ذره از خاکش در چشم دشمنان ایران، وطن یعنی دشنه‌ای در دل دشمنان ایران، وطن یعنی ایستاده‌ایم تا ته جان».

به گزارش ایلنا، این بازیگر سینما و تلویزیون در یادداشتی به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران واکنش نشان داد.

در متن این یادداشت آمده است:

«وطن ای ایران غمدیده‌ام، وطن ای مادر رنجیده‌ام، وطن ای نقشه‌ات زیباترین، وطن یعنی استان به استان، شهر به شهر دلیران ایران، وطن یعنی 

خراسان، سیستان، سمنان، لرستان

کویر لوت، رشت، کرمان، یزد، ساری

سپاهان، هگمتانه، بختیاری

طبس، چالوس، بوشهر، کردستان، وطن یعنی گلستان، گیلان، مازندران شیران ایران، وطن یعنی دو آذربایجان زیبا، وطن یعنی ایلام، اراک و فارس، وطن یعنی خوزستان و تهران دیروز و امروز ویران به دست دشمنان، وطن یعنی بلوچستان و هرمزگان و زنجان و اصفهان 

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ ابوموسی وطن یعنی هرمز و کیش وطن یعنی ایستاده چون کوه دماوند وطن یعنی قلب‌های مهربان مردم ایران، وطن یعنی ترک و لر و کرد و بلوچ و گیلک و مازندران، وطن یعنی غرش مردان و زنان و کودکان پاک ایران، وطن یعنی همبستگی و عشق، وطن یعنی جانم فدای ایران، وطن یعنی کوه و دشت و  کویرو دریا، وطن یعنی جای جایش خون شهیدان، وطن یعنی غیرت دلیران، وطن یعنی کودکان میناب، وطن یعنی  خون پاک مردم در خیابان، وطن یعنی خون در دنا و دریای ایران، وطن یعنی جان من جان تو جان ما فدای ایران، وطن یعنی ذره ذره از خاکش در چشم دشمنان ایران، وطن یعنی دشنه‌ای در دل دشمنان ایران، وطن یعنی ایستاده‌ایم تا ته جان . . .»

