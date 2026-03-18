علی پتگر:

جنگ امروز آزمون وحدت ملی است

علی پتگر گفت: شرایط کنونی، آزمونی بزرگ برای انسجام ملی است و همه اقشار، از جمله هنرمندان، وظیفه دارند از طریق نقاشی، شعر و بیان‌های خلاقانه، جامعه را نسبت به خطرات پیش‌رو آگاه و متحد کنند.

به گزارش ایلنا، علی پتگر، نقاش که در کارگاه سه‌روزۀ خلق اثر تجسمی «رهبر شهید» نیز حضور داشت گفت: شرایط کنونی، آزمونی بزرگ برای انسجام ملی است و همه اقشار، از جمله هنرمندان، وظیفه دارند از طریق نقاشی، شعر و بیان‌های خلاقانه، جامعه را نسبت به خطرات پیش‌رو آگاه و متحد کنند. ما با ۲صحنه هم‌زمان مواجهیم؛ نخست، جنگی که در ظاهر میدان درگرفت و دوم، نبرد تبلیغاتی و روانی گسترده‌ای که پیش از آن آغاز شده بود.

تبلیغات غرب و جریان‌های معاند، از سلطنت‌طلب‌ها گرفته تا گروه‌های کوچک اپوزیسیون، تلاش کردند چهره‌ای غیرواقعی از ایران نشان دهند و به اختلاف داخلی دامن بزنند.

بسیاری از کسانی که سال‌ها شیفته غرب بودند و آمریکا را منجی می‌پنداشتند، امروز به بازنگری رسیده‌اند و این خود نشانگر رشد آگاهی مردم است. اگر این آگاهی و انسجام فکری در سطحی ایده‌آل شکل بگیرد، مسیر پیروزی کشور هموار خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
