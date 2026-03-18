علی پتگر:
جنگ امروز آزمون وحدت ملی است
به گزارش ایلنا، علی پتگر، نقاش که در کارگاه سهروزۀ خلق اثر تجسمی «رهبر شهید» نیز حضور داشت گفت: شرایط کنونی، آزمونی بزرگ برای انسجام ملی است و همه اقشار، از جمله هنرمندان، وظیفه دارند از طریق نقاشی، شعر و بیانهای خلاقانه، جامعه را نسبت به خطرات پیشرو آگاه و متحد کنند. ما با ۲صحنه همزمان مواجهیم؛ نخست، جنگی که در ظاهر میدان درگرفت و دوم، نبرد تبلیغاتی و روانی گستردهای که پیش از آن آغاز شده بود.
تبلیغات غرب و جریانهای معاند، از سلطنتطلبها گرفته تا گروههای کوچک اپوزیسیون، تلاش کردند چهرهای غیرواقعی از ایران نشان دهند و به اختلاف داخلی دامن بزنند.
بسیاری از کسانی که سالها شیفته غرب بودند و آمریکا را منجی میپنداشتند، امروز به بازنگری رسیدهاند و این خود نشانگر رشد آگاهی مردم است. اگر این آگاهی و انسجام فکری در سطحی ایدهآل شکل بگیرد، مسیر پیروزی کشور هموار خواهد شد.