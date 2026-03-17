احمد محیط‌طباطبایی، پژوهشگر و پیشکسوت میراث‌فرهنگی، با اشاره به مسئولیت جهانی در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی، اظهار داشت: براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، حفاظت از میراث‌فرهنگی یک تعهد جهانی است که تمامی نهادها باید در قبال آن مسئولیت‌پذیر باشند.

وی افزود: از طریق انجمن ایکوم، موضوع آسیب ناشی از بمباران آمریکایی-صهیونی به آثار تاریخی ایران به شورای بین‌المللی موزه‌ها گزارش شد. ریاست این شورا ضمن ابراز همبستگی با مردم و میراث‌فرهنگی ایران، به‌صورت رسمی حمایت خود را اعلام و این اقدام را قویا محکوم کرد.

محیط‌طباطبایی با تاکید بر اینکه میراث جهانی متعلق به همه بشریت است، تصریح کرد: طرف‌هایی که به این آثار آسیب می‌زنند، درک درستی از مفهوم میراث جهانی ندارند. اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسیب‌رسانی به آثار تاریخی ایران، نشان از بی‌توجهی آنان به ارزش‌های فرهنگی مشترک انسانی دارد.

او همچنین با اشاره به لزوم مستندسازی دقیق آسیب‌ها گفت: ضروری است از طریق اسکن سه‌بعدی و مستندنگاری علمی، میزان خسارت وارده بر آثار را ثبت و در مراجع بین‌المللی پیگیری حقوق میراث‌فرهنگی انجام شود تا هم یونسکو و هم شورای بین‌المللی موزه‌ها نقش حمایتی خود را به‌صورت مؤثر ایفا کنند.

محیط‌طباطبایی در ادامه متذکر شد: حمله اخیر به حریم کاخ جهانی چهلستون، در حالی صورت گرفته که هدف‌گیری ادعایی نقطه‌ای – به بهانه اصابت به ساختمان استانداری – در واقع منجر به آسیب به بنای سیاسی و تاریخی شده و هیچ توجیه نظامی ندارد. از این منظر باید از طریق مجاری حقوقی بین‌المللی پیگیری جدی صورت گیرد.

او در پایان تاکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران، حفاظت از حافظه جمعی و تاریخ تمدن بشری است. هر آسیبی به این آثار، آسیبی به فرهنگ جهانی است و جامعه جهانی باید در برابر چنین اقدامات ضدفرهنگی واکنش عملی و مؤثر نشان دهد.

