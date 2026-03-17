میراث‌فرهنگی ایران هدف حملات ضدبشری قرار گرفته است/ شورای بین‌المللی موزه‌ها در کنار ایران ایستاده است

میراث‌فرهنگی ایران هدف حملات ضدبشری قرار گرفته است/ شورای بین‌المللی موزه‌ها در کنار ایران ایستاده است
احمد محیط‌طباطبایی، پیشکسوت میراث‌فرهنگی کشور، با تاکید بر لزوم حمایت جهانی از حفاظت میراث‌فرهنگی، اعلام کرد که شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) به‌صورت رسمی اقدام اخیر بمباران آمریکایی-صهیونی را که منجر به آسیب به آثار تاریخی ایران شد، محکوم و بر تعهد خود برای دفاع از میراث جهانی ایران تاکید کرده است.

احمد محیط‌طباطبایی، پژوهشگر و پیشکسوت میراث‌فرهنگی، با اشاره به مسئولیت جهانی در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی، اظهار داشت: براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، حفاظت از میراث‌فرهنگی یک تعهد جهانی است که تمامی نهادها باید در قبال آن مسئولیت‌پذیر باشند.

وی افزود: از طریق انجمن ایکوم، موضوع آسیب ناشی از بمباران آمریکایی-صهیونی به آثار تاریخی ایران به شورای بین‌المللی موزه‌ها گزارش شد. ریاست این شورا ضمن ابراز همبستگی با مردم و میراث‌فرهنگی ایران، به‌صورت رسمی حمایت خود را اعلام و این اقدام را قویا محکوم کرد.

محیط‌طباطبایی با تاکید بر اینکه میراث جهانی متعلق به همه بشریت است، تصریح کرد: طرف‌هایی که به این آثار آسیب می‌زنند، درک درستی از مفهوم میراث جهانی ندارند. اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسیب‌رسانی به آثار تاریخی ایران، نشان از بی‌توجهی آنان به ارزش‌های فرهنگی مشترک انسانی دارد.

او همچنین با اشاره به لزوم مستندسازی دقیق آسیب‌ها گفت: ضروری است از طریق اسکن سه‌بعدی و مستندنگاری علمی، میزان خسارت وارده بر آثار را ثبت و در مراجع بین‌المللی پیگیری حقوق میراث‌فرهنگی انجام شود تا هم یونسکو و هم شورای بین‌المللی موزه‌ها نقش حمایتی خود را به‌صورت مؤثر ایفا کنند.

محیط‌طباطبایی در ادامه متذکر شد: حمله اخیر به حریم کاخ جهانی چهلستون، در حالی صورت گرفته که هدف‌گیری ادعایی نقطه‌ای – به بهانه اصابت به ساختمان استانداری – در واقع منجر به آسیب به بنای سیاسی و تاریخی شده و هیچ توجیه نظامی ندارد. از این منظر باید از طریق مجاری حقوقی بین‌المللی پیگیری جدی صورت گیرد.

او در پایان تاکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران، حفاظت از حافظه جمعی و تاریخ تمدن بشری است. هر آسیبی به این آثار، آسیبی به فرهنگ جهانی است و جامعه جهانی باید در برابر چنین اقدامات ضدفرهنگی واکنش عملی و مؤثر نشان دهد.

 

