پروندهسازی سیا برای تاکر کارلسون به دلیل دفاع از مردم ایران
تاکر کارلسون گفته که سیا قصد دارد او را به دلیل ارتباط گرفتن با افرادی در داخل ایران به «فعالیت به عنوان مأمور یک دولت خارجی» متهم کند.
به گزارش ایلنا، تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی که چندی پیش مصاحبهاش با سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی بسیار جنجالی شد، از پروندهسازی سیا علیه خودش به دلیل صحبت کردن با ایرانیها خبر داده است.
این مجری محافظهکار که سابقه فعالیت در شبکه سیانان و فاکسنیوز دارد اما این روزها به عنوان تحلیلگر مستقل فعالیت میکند، با انتشار ویدئویی در پلتفرم ایکس گفت که سیا در حال تنظیم یک شکایت کیفری علیه او برای ارائه به وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ است.
کارلسون در این ویدئو گفته «سیا در حال آمادهسازی یک کیفرخواست علیه من است» و اضافه کردن این اتهام ناشی از «صحبت کردن با مردم ایران پیش از شروع جنگ» است.
او گفته که نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیامکهای او را خواندهاند.
کارلسون در این ویدئو اتهامی را که هنوز به طور رسمی مطرح نشده، رد کرد و گفت: «من فقط یک وفاداری دارم و آن به ایالات متحده است.»
این مجری سرشناس که اخیراً با زیر سوال بردن حمایت بیدریغ آمریکا از اسرائیل از جریان اصلی محافظهکاری در این کشور فاصله گرفته چندی پیش در مصاحبهای با مایک هاکبی، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی جنجال به پا کرده بود.
هاکبی در آن مصاحبه مدعی حق یهودیان برای تصرف بخش بزرگی از خاورمیانه بر اساس متون کتاب مقدس شده بود.