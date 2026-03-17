حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در تجمع ملی «بیعت و انتقام»/ کانونهای قدرت ایران، برگ برنده در برابر تجاوز دشمنان آمریکایی-صهیونی
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور در تجمع پرشور مردمی «بیعت و انتقام» در میادین اصلی تهران، همصدا با آحاد ملت، تجاوز رژیمهای کودککش آمریکا و صهیونیستی به ملت ایران را محکوم و بر ضرورت انسجام، صبوری و عقلانیت راهبردی ملت در برابر دشمنان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، در پی تجاوز رژیمهای متخاصم آمریکا و صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موجی از خروش و همبستگی ملی سراسر کشور را دربر گرفته است. در همین راستا، تجمع سراسری «بیعت و انتقام» شامگاه دوشنبه همانند شبهای گذشته در میادین اصلی شهر تهران با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این آیین باشکوه، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در میان مردم حضور یافت و همنوا با ملت ایران، دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را فریاد کرد.
صالحیامیری در حاشیه این تجمع با تاکید بر اینکه «انسجام اجتماعی و وحدت ملی بزرگترین سرمایه ایران در گذر از بحرانهاست»، اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، هوشمندی و صبر تاریخی خود نشان داده است که در برابر هیچ تهدیدی سر تسلیم فرود نمیآورد. در این روزها و شبهای اخیر نیز، مردم ما با شعار «بیعت و انتقام»، پیام ولایتمداری، عزتمداری، مقاومت و همپیمانی خود را به جهانیان مخابره کردند.
وی با اشاره به کانونهای اصلی قدرت ملی ایران افزود: قدرت فرهنگی و تمدنی ایران یکی از مهمترین پشتوانههای هویتی و تاریخی ملت ماست که در طول قرنها، عامل پایداری و تداوم این سرزمین بوده است. در کنار آن، قدرت مردمی نظام سیاسی بهعنوان موتور محرکه کشور، نقشی تعیینکننده در عبور از تهدیدها و چالشها ایفا میکند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین مؤلفههای اقتدار ایران، انسجام ملت، دولت و نظام سیاسی است که در مقاطع حساس تاریخی، قدرتی بیبدیل برای کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح کشور گفت: قدرت و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از این سرزمین، تضمینکننده امنیت و اقتدار ایران عزیز است و ملت ایران همواره قدردان فداکاریهای آنان بوده و خواهد بود.
صالحیامیری در پایان خاطرنشان کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسداری از میراث معنوی و فرهنگی خویش هستیم تا نسلهای آینده، روایت حقیقی از استقلال، عزت و مقاومت ملت ایران را بشناسند.
تجمع مردمی «بیعت و انتقام» از نخستین شب تجاوز رژیمهای آمریکا و صهیونیستی به ایران با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در سراسر کشور آغاز شده و پیام روشن ملت ایران را به مخاطبان داخلی و جهانی ارسال کرده است.