حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تجمع ملی «بیعت و انتقام»/ کانون‌های قدرت ایران، برگ برنده در برابر تجاوز دشمنان آمریکایی-صهیونی

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور در تجمع پرشور مردمی «بیعت و انتقام» در میادین اصلی تهران، هم‌صدا با آحاد ملت، تجاوز رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و صهیونیستی به ملت ایران را محکوم و بر ضرورت انسجام، صبوری و عقلانیت راهبردی ملت در برابر دشمنان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، در پی تجاوز رژیم‌های متخاصم آمریکا و صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موجی از خروش و همبستگی ملی سراسر کشور را دربر گرفته است. در همین راستا، تجمع سراسری «بیعت و انتقام» شامگاه دوشنبه همانند شب‌های گذشته در میادین اصلی شهر تهران با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.  

در این آیین باشکوه، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در میان مردم حضور یافت و هم‌نوا با ملت ایران، دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را فریاد کرد.  

صالحی‌امیری در حاشیه این تجمع با تاکید بر اینکه «انسجام اجتماعی و وحدت ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران در گذر از بحران‌هاست»، اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، هوشمندی و صبر تاریخی خود نشان داده است که در برابر هیچ تهدیدی سر تسلیم فرود نمی‌آورد. در این روزها و شب‌های اخیر نیز، مردم ما با شعار «بیعت و انتقام»، پیام ولایتمداری، عزت‌مداری، مقاومت و هم‌پیمانی خود را به جهانیان مخابره کردند.

وی با اشاره به کانون‌های اصلی قدرت ملی ایران افزود: قدرت فرهنگی و تمدنی ایران یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های هویتی و تاریخی ملت ماست که در طول قرن‌ها، عامل پایداری و تداوم این سرزمین بوده است. در کنار آن، قدرت مردمی نظام سیاسی به‌عنوان موتور محرکه کشور، نقشی تعیین‌کننده در عبور از تهدیدها و چالش‌ها ایفا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ایران، انسجام ملت، دولت و نظام سیاسی است که در مقاطع حساس تاریخی، قدرتی بی‌بدیل برای کشور ایجاد کرده است.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح کشور گفت: قدرت و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از این سرزمین، تضمین‌کننده امنیت و اقتدار ایران عزیز است و ملت ایران همواره قدردان فداکاری‌های آنان بوده و خواهد بود.

صالحی‌امیری در پایان خاطرنشان کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسداری از میراث معنوی و فرهنگی خویش هستیم تا نسل‌های آینده، روایت حقیقی از استقلال، عزت و مقاومت ملت ایران را بشناسند.

تجمع مردمی «بیعت و انتقام» از نخستین شب تجاوز رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی به ایران با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در سراسر کشور آغاز شده و پیام روشن ملت ایران را به مخاطبان داخلی و جهانی ارسال کرده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
